Považská galéria umenia oslavuje 30. výročie vzniku

22. nov 2006 o 18:00 SITA

ŽILINA 22. novembra (SITA) - Považská galéria umenia v Žiline oslavuje 30. výročie vzniku výstavou IN(TER)MEDIA(S)RES. Predstaví na nej diela predstaviteľov umenia druhej polovice 20. storočia, najmä 90. rokov, ako aj veľkú časť svojej zbierky intermediálneho umenia, ktorá je ojedinelou v rámci Slovenska.

História galérie sa začala písať 1. marca 1976, keď sa odčlenila od Považského múzea. Počas svojej doterajšej existencie patrila pod viacerých zriaďovateľov, v súčasnosti je ním Žilinský samosprávny kraj. V 70. a 80. rokoch boli jej najvýznamnejšími výstavami Celoslovenské prehliadky kresby, ktoré prinášali tvorbu umelcov neoficiálnej scény. Od roku 1990 sa výstavná činnosť galérie zamerala na umenie, ktoré vychádzalo z kvalitného celoslovenského formátu. V 90. rokoch 20. storočia sa dôležitou súčasťou tvorby zbierok stalo zbieranie diel postkonceptuálneho umenia, a tak sa postupne vytvorila unikátna zbierka intermédií. Patria do nej diela, ktoré vzhľadom na ich charakter nie je možné označiť ako klasické. Ide o širokú škálu výtvarných realizácií, zahŕňajúcu objekty, inštalácie, videoinštalácie, videá a zároveň všetky diela, ktoré presahujú do viacerých výtvarných žánrov. Výsledkom tejto pätnásťročnej činnosti je kolekcia so síce neveľkým počtom 37 diel, avšak

vzhľadom na jej charakter a tvorcov, primerane dokumentujúca umenie 90. rokov, pričom galéria v jej budovaní pokračuje i v súčasnosti. Sú v nej zastúpené diela výtvarníkov ako Juraj Bartusz, Jana Želibská, Peter Rónai, Karol Pichler, Ilona Németh, Alex Mlynárčik, Július Koller, Anton Čierny, Pavlína Fichta Čierna, Laco Teren, Peter Meluzin, Roman Ondák, Boris Ondreička, Denisa Lehocká a ďalší pričom mnohí z nich sú už dlho známi i na zahraničnej výtvarnej scéne.

Galéria sa rozhodla sprístupniť široký výber diel týchto autorov na svojej výročnej výstave s príznačným názvom IN(TER)MEDIA(S)RES, nie však bez nadväznosti na aktuálne výtvarné umenie. Autori, ktorých diela sa v zbierke intermédií nachádzajú, budú na výstave prezentovať aj svoje práce, ktoré vznikli po roku 2000. Záujemcovia tak uvidia zaujímavé prepojenie medzi dvoma obdobiami tvorby autorov, ktoré delí symbolických desať rokov. A keďže sa v uplynulých rokoch na výtvarnej scéne objavilo viacero mladých výtvarníkov, ktorých tvorba je cenným príspevkom do žánru intermédií, predstaví galéria aj ich práce. Divák tak uvidí diela od Mareka Kvetána, Marka Blaža či Erika Bindera.

Vernisáž výstavy sa uskutoční vo štvrtok 23. novembra o 17:00 vo veľkej výstavnej sieni Považskej galérie umenia. Výstavu v kurátorskej koncepcii Miry Putišovej finančne podporilo Ministerstvo kultúry SR a potrvá do 26. januára.

Agentúru SITA informoval sekretariát Považskej galérie umenia v Žiline.