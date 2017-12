Bábkari oslavujú už päťdesiatku

Okrúhlych päťdesiat rokov ubehlo odvtedy, čo niekdajšie Štátne bábkové divadlo začalo svoju umeleckú cestu za detským divákom premiérou nestarnúcej Čapkovej rozprávky Psíček a mačička. V jubilujúcej sezóne 2006/2007 sa – už pod názvom Bratislavské bábkové

23. nov 2006 o 11:10 (ea)

divadlo – opäť k tejto inscenácii vracia. Zatiaľ je v štádiu príprav, podobne ako aj týždňový festival bábkových divadiel, ktorý divadlo v spolupráci so súbormi z Čiech či Rakúska chystá na marec 2007.

„Psíček a mačička by mali vytvoriť symbolický most v čase existencie nášho divadla,“ hovorí Ján Brtiš, ktorý je jeho riaditeľom už dvadsať rokov. Za aktuálny vstup do jubilejnej sezóny však považuje naštudovanie Shakespearovej inscenácie Búrka, ktorá bude mať premiéru už v týchto dňoch. Ide o reprezentatívny, časovo aj obsahovo náročnejší titul ako obvykle, ktorým chce divadlo pod svojou značkou zároveň odštartovať sériu shakespearovských hier. „Momentálne obdobie je pre nás tvrdé a náročné, ale pevne verím, že úsilie bude ocenené a naša ponuka bude pre našich divákov zaujímavá a inšpiratívna,“ hovorí Brtiš.

Bratislavské bábkové divadlo vzniklo ako jeden z prvých kamenných stánkov na Slovensku v marci 1957. Dnes má na konte hosťovanie vo viac ako 25 kraji­nách, kde odohralo vyše 2500 predstavení. Naštudovalo 169 premiér, za ktoré získalo desiatky hodnotných festivalových cien. Za spomínané obdobie videli tri milióny divákov vyše 11 000 repríz. Najviac zájazdových predstavení (190) absolvovalo divadlo v roku 1974, najviac predstavení (395) s najväčším poč­tom návštevníkov (106 450) malo v roku 1983.

V divadle sa vystriedali štyri generácie hercov, jeho poetiku ovplyvnili viacerí riaditelia, dramaturgovia, umeleckí šéfovia a množstvo domácich aj hosťujúcich hercov a režisérov, napríklad Pavol Uher či Jozef Bednárik. K najvýznamnejším hereckým osobnostiam patrili bezpochyby Emília Tomanová, Michal Hraška či Marta Žuchová. Dnes divadlo vychováva piatu generáciu tvorcov a dáva veľkú možnosť spolupráce aj študentom bábkariny a činohry.