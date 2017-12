Jennifer Aniston pomohla po rozvode s Bradom Pittom joga

23. nov 2006 o 8:25 SITA

BRATISLAVA 23. novembra (SITA) - Americkej herečke Jennifer Aniston pomohlo cvičenie jogy spamätať sa z traumatického rozvodu s jej exmanželom Bradom Pittom. Hodiny jogy upokojili jej myseľ a pozitívne vplývali aj na jej telo. Hviezda sitcomu Priatelia spolupracovala s osobnou trénerkou celebrít Mandy Ingber. Tá jej pomohla, aby sa znovu dostala do formy. Aniston sa pre magazín Self vyjadrila, že držala v sebe emócie, s ktorými sa potrebovala vyrovnať, v čom jej pomohlo cvičenie jogy. Počas cvičenia počúvala interpretov ako Seal, Alicia Keys, či skupiny Coldplay a The Rolling Stones. "Keď som cvičila, zároveň som plakala. Je dobré, ak to dostanete zo seba von. Cítite sa, ako by ste boli na terapii," dodáva Aniston.