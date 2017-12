The Frames

Folkrockoví The Frames sú írska skupina z Dublinu, pri ktorej si na svoje prídu milovníci melancholických plôch aj rinčiacich melódií vábiacich do írskych krčiem. Ich piesne možno počúvať so zatajeným dychom, rovnako ako byť súčasťou hlučného chóru publika v refrénoch. Skupina a jej líder Glen Hansard majú v Českej republike a vôbec v celej Európe silné zázemie fanúšikov. Rešpekt si vydobyli behom takmer dvadsiatich rokov kočovaním po malých dedinkách a kluboch, koncertných sálach a hudobných festivaloch. Aj keď The Frames v Prahe koncertovali už niekoľkokrát, stále sa tešia neutíchajúcemu záujmu publika. (ani)

The Frames - 25. november, Rock Café, Národní 20, o 21.00.