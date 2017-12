Šatník Micka Jaggera je stále aktuálny

24. nov 2006 o 13:20 SITA

BRATISLAVA 24. novembra (SITA/AP) - Podobne ako hlas aj šatník nestarnúceho rockera Micka Jaggera má ešte svetu čo povedať. Aj spevákov vkus je podľa módnych návrhárov úplne v poriadku. Či už obtiahnutými džínsami alebo tričkami, Jagger vie vždy svojím vkusom zaujať obecenstvo. "Nezáleží na tom, či práve začínate alebo to robíte celé roky," povedal Jagger v rozhovore pre denník The New York Times. "Nemám dôvod prísť na pódium v pompéznom kostýme, keď hráme v klube s 500 divákmi. Keď však hráme pred 50 tisíc divákmi, tak nevidím dôvod prísť oblečený v nejakých handrách," dodal. Počas desaťročí si spevák zamiloval džínsy a saká od módneho návrhára Nicolasa Ghesquierea z módneho domu Balenciaga a tričká od Hedi Slimane z Dioru. "Nie vždy to tak bolo. Keď sme začínali, nosili sme na pódium to isté, čo mimo neho, pretože sme nemali dosť peňazí," dodal 63-ročný Jagger.