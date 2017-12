Skupina Margot pripravuje spoluprácu s Diabolskými husľami

24. nov 2006 o 12:04 SITA

BRATISLAVA 24. novembra (SITA) - Skupina Margot v posledných mesiacoch pracuje na plné obrátky. Okrem účinkovania dievčat v televíznej show Let´s Dance stíhajú aj svoje kapelové aktivity - koncerty a vystúpenia na rozličných V.I.P. akciách a firemných podujatiach a navyše neustále experimentujú a vymýšľajú nové projekty. Aj keď sa pre zaneprázdnenosť v programe Let´s Dance kapela Margot vzdala úmyslu absolvovať plánované jesenné klubové turné k albumu Bez obalu, jedného úplne nového projektu, na ktorom začali pracovať už v auguste, sa nechceli vzdať za nijakých okolností. Ide o projekt Ebony & Ivories, na ktorom spolupracujú s americkou speváčkou Donnou Renee. Tá po návrate na Slovensko s potešením nadviazala na spoluprácu so skupinou Margot, ktorá sa prerušila pred piatimi rokmi. Ich prvým spoločným programom sú Americké gospelové Vianoce. "Minulý týždeň bol z tohto pohľadu naozaj ukážkový: v stredu na jednom V.I.P. podujatí Margot predviedla prierez prebratým svetovým repertoárom od Edith Piaf až po AC/DC, vo štvrtok skoro ráno boli v jednej z televízií predstaviť projekt Ebony & Ivories, v piatok bol koncert pre študentov ku Dňu študentstva v Dome kultúry v Púchove, na ktorom Margot prezentovala najmä svoje vlastné skladby, sobota bola vyhradená pre skúšky s Donnou aj pre tanečnú horúčku a nedeľa bola opäť "zasvätená" televíznej show Let´s Dance - priamemu prenosu predchádzali generálky už od 10:00," hovorí o rôznorodosti vystúpení manažérka hudobnej skupiny Margot Ada Žigová. "Tempo je naozaj vysoké, ale možno bude zanedlho aj celkom diabolské - ak sa všetko podarí, ešte do Vianoc sa výsledky spolupráce skupiny Margot s Diabolskými husľami dostanú do rozhlasového éteru," dodáva na záver.