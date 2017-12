HRDZA (SK) a TERNE ČHAVE (CZ)

TERNE ČHAVE sú dnes jednou z najoriginálnejších a najúspešnejších českých kapiel, vychádzajúcích z tradičnej rómskej hudby. Slobodne ale prekračujú aj hranice iných žánrov a sú pritom stále svojskí. Gypsy Roots & Urban Grooves, tak by se dala charakterizovať výbušná zmes, ktorú miešajú na pódiu i na svojich albumoch „Avjam Pale“ z roku 2003 a zatiaľ poslednom „Kaj džas“ (obe vydané u Indies Records.). Môžete tu počuť staré rómske melódie, ale tiež ich vlastné piesne - príbehy o láske a smútku, radosti a chudobe, o ženách a deťoch – vyrastajúce z hlbokých koreňov tradičnej rómskej hudby, to všetko zmiešané s latinou, reggae i jazzom, flamencom, rockom i klezmerom. Zvuk skupiny je postavený na 3 gitarách a štvorhlasom vokále, doplňujú ho husle, basgitara, bicie a perkusie. Najväčšou devízou Terne Čhave sú ale ich koncerty, ktoré sú už povestné svojou energiou a nasadením. Vďaka tomu se už objavili na festivaloch ako Colours of Ostrava, Mezi ploty, Khamoro, Sázava Fest, absolvovali tiež vystúpenie na obrovskom maďarskom festivale Sziget v Budapešti, na jednom z najvýznamnejších poľských festivalov Sabalowe Bajania a na ďalších akciách v celej Európe. Na rok 2007 Terne Čhave plánujú vydať nový album. Viac na www.ternechave.net.