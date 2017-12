Take That vystúpili pre 300 fanúšikov v Abbey Road

24. nov 2006 o 15:30 SITA

BRATISLAVA 24. novembra (SITA) - Znovuzrodená skupiny Take That odohrala špeciálny koncert v slávnych londýnskych štúdiách Abbey Road. Šancu vidieť štvoricu naživo dostalo len tristo fanúšikov. Ako informovala stránka news.bbc.co.uk, Gary Barlow, Mark Owen, Howard Donald a Jason Orange zaspievali piesne z nového albumu Beautiful World, ktorý vyjde 27. novembra, ale aj staré hity ako Pray alebo Never Forget. V sobotu záznam z koncertu odvysiela BBC Radio 2. Pilotný singel z nového albumu Patience obsadil prvú priečku aktuálnej britskej hitparády singlov. Očakáva sa, že album Beautiful World bude jedným z tohtoročných vianočných hudobných bestsellerov.