Veľkolepý návrat po desiatich rokoch - Take That

24. nov 2006 o 14:00 SITA

BRATISLAVA 24. novembra (SITA) - Britská chlapčenská skupina Take That sa po desiatich rokoch vrátila na hudobnú scénu. Bez momentálne najväčšej hviezdy - Robbieho Williamsa, štvorica dospelých mužov zaútočila na rozhlasový éter singlom Patience. Mark Owen, Jason Orange, Howard Donald a Gary Barlow ním predstavili svoj nový album Beautiful World, ktorý by sa mal na pultoch hudobných predajní objaviť v pondelok 27. novembra.

Skupina Take That vznikla v roku 1990 v anglickom Manchestri. Preslávila sa ako prvá chlapčenská skupina v Británii - mali byť európskou odpoveďou na americkú päticu New Kids on the Block. BBC ich označila za najúspešnejšiu britskú skupinu od dôb Beatles. Počas svojej kariéry v rokoch 1990 - 1996 skupina vydala osem piesní, ktoré sa dostali na prvú priečku britskej singlovej hitparády. Ich úspech ovplyvnil dianie na britskej hudobnej scéne počas nasledujúcich desaťročí a podľa ich vzoru vznikali formácie ako East 17, Boyzone, Blue, Westlife alebo A1. V roku 1996 sa skupina rozpadla. Po nakrútení dokumentu For The Record (2006) a vydaní najväčších hitov, ohlásili 25. novembra 2005 vo štvorici (bez Williamsa) spoločné turné The Ultimate Tour 2006. V utorok 9. mája 2006 oznámili, že po desiatich rokoch nahrajú nový album.

Po prvom singli Do What You Like nasledovali Once You've Tasted Love a Promises. Ani jedna z nich však nedokázala dobyť hitparády. Úspech prišiel až s cover-verziou piesne Jonathana Kinga It Only Takes A Minute, ktorá sa vyšplhala na siedme miesto UK charts. Nasledovala balada A Million Love Songs, ktorej autorom bol Gary Barlow a I Found Heaven - obe sa dostali do Top 20. Najväčším hitom sa však stala cover-verzia disco-hitu Barryho Manilowa a Donny Summer Could It Be Magic. Debutový album Take That and Party, ktorý obsahoval uvedené piesne, vyšiel v roku 1992. V roku 1993 vydali Take That druhý štúdiový album Everything Changes. Vzišli z neho štyri hitparádové jednotky - Pray, Relight My Fire, Babe a Everything Changes. Singel Love Ain't Here Anymore sa dostal "len" na tretiu priečku. Medzinárodný úspech, ktorý im album priniesol, však nezaujal Američanov. Jediným hitom skupiny v USA sa stala pieseň Back For Good - pilotný singel z tretieho albumu Nobody Else (1995).

Na vrchole kariéry - v júli 1995 začala skupina postupne zanikať. Robbie s úmyslom zbaviť sa "čistého" imidžu, absolvoval na festivale v Glastonbury divokú párty so skupinou Oasis. Po jeho odchode zo skupiny pokračovala štvorica v promovaní albumu. Nasledovali ďalšie úspešné single Sure a Never Forget. V utorok 13. februára 1996 skupina oznámila, že ukončila spoluprácu. Vo Veľkej Británii i ďalších európskych krajinách to vyvolalo hystériu. V roku 1996 ešte vyšla kompilácia Greatest Hits, ktorá priniesla cover-verziu piesne How Deep Is Your Love skupiny Bee Gees - poslednú hitparádovú jednotku Take That. V čase rozpadu mala skupina na svojom konte viac ako 25 miliónov predaných platní.

Robbie Williams odštartoval sólovú kariéru cover-verziou piesne Freedom Georgea Michaela a albumom Life Thru A Lens (1997). Väčší úspech zaznamenal až s piatym singlom Angels. Nasledovali ďalšie úspešné albumy: I've Been Expecting You (1998), The Ego Has Landed (1999), Sing When You're Winning (2000), Swing When You're Winning (2001), Escapology (2002), Live At Knebworth (2003), Greatest Hits (2004), Intensive Care (2005) a Rudebox (2006). Vyhlásili ho za najpredávanejšieho umelca nového milénia vo Veľkej Británii a stal sa jedným z najúspešnejších britských sólových umelcov v histórii - po celom svete predal viac ako 45 miliónov kusov svojich albumov.

Krátko po rozpade skupiny nahral Gary Barlow sólový album Open Road (1997) s úspešným singlom Forever Love, ktorý dosiahol na prvú priečku UK charts. Druhý album Twelve Months, Eleven Days ale prešiel hudobnými obchodmi a rádiami takmer bez povšimnutia. Mark Owen vydal tri sólové albumy - Green Man (single Child a Clementine sa dostali na tretiu priečku UK charts), In Your Own Time a How the Mighty Fall. Howard Donald nahral singel, ale nikdy ho nevydal. Stal sa však úspešným DJ-om. Jason Orange si po rozpade skupiny vybral hereckú dráhu.

V stredu 16. novembra 2005 sa Take That znovu stretli, aby nakrútili televízny dokument, v ktorom prezradili svoje pocity po rozpade skupiny, aj to, čo robili počas uplynulých desiatich rokov. O niekoľko dní neskôr - 25. novembra napokon zvolali tlačovú konferenciu, na ktorej oznámili, že štvorica (bez Williamsa) pripravuje spoločné turné. Lístky na prvých 19 koncertov The Ultimate Tour 2006 sa dostali do predaja 2. decembra 2005 a v priebehu hodiny a desiatich minút boli všetky vypredané. Aj keď sa Williams k zvyšku skupiny na turné nepridal, ostatní sa nechali počuť, že "dvere pre neho sú stále otvorené". Napokon sa objavil aspoň ako hologram počas piesne Could It Be Magic.

Napriek tomu, že na vlastné prekvapenie vypredali turné po desaťročnej prestávke, pred vydaním albumu stoja nohami pevne na zemi. "Na základe nostalgie môžete vypredať turné - a to sa nám podarilo, ale nemôžete tak predávať nový materiál - to musí byť kvalita," povedal na adresu nového albumu Jason. Album Beautiful World prinesie 11 nových piesní - autorsky naň prispeli všetci súčasní členovia skupiny. Po úspešnom pilotnom singli Patience, by mala nasledovať pieseň Reach Out.

Spracované podľa: www.takethattv.com, en.wikipedia.org, www.take-that.co.uk.