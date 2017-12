Camouflage koncertovala v bratislavskom PKO

26. nov 2006 o 0:50 TASR

Bratislava 25. novembra (TASR) Nemecká syntipopová formácia Camouflage koncertovala v rámci svojho turné k novému albumu Relocated aj v bratislavskom PKO.

Ako hosť ich piatkového večera vystúpila bratislavská formácia Monte Rosa, ktorá sa špeciálne kvôli tomuto koncertu dala po niekoľkých rokoch opäť dokopy. Svojou hudbou navnadila fanúšikov v estrádnej hale PKO a hlavnú hviezdu večera čakali už roztancovaní ľudia. "Ahoj Bratislava," pozdravil po slovensky spevák Marcus Meyn. "My sme kapela Camouflage a toto je náš nový album Relocated," predstavil novinku kapely, ktorá vyšla tento rok. Zaznelo z nej niekoľko skladieb, ktoré Camouflage skombinovali so staršími hitmi I canďt feel you, Stranger Thoughts či Heaven.

Hoci debutový album kapely vyšiel už pred takmer dvadsiatimi rokmi, trio hudobníkov v zložení Heiko Maile, Marcus Meyn a Oliver Kreyssig má stále energiu na rozdávanie. Počas celého koncertu Marcus, ale aj jeho spoluhráči tancovali, tlieskali a komunikovali s publikom. Slová "vďaka, Bratislava", zneli z ich úst takmer neustále.

Keď začali hrať jeden z ich najväčších hitov The Great Commandment, tancovali už všetci v sále. Pridali aj kompliment všetkým Bratislavčankám - Najkrajšie dievčatá sú v Bratislave," lámanou slovenčinou sa s pomocou papierika prihovorili davu.

Až na záver sa nechala kapela Camouflage obmäkčiť a zahrala svoju asi najznámejšiu pesničku Love is a Shield. Fanúšikovia sa im za ňu odmenili hlasným skandovaním mena kapely a zjavne potešení hudobníci napokon vyhlásili, že Bratislavu milujú.