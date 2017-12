Da Vinciho kód bude mať pokračovanie

27. nov 2006

BRATISLAVA 26. novembra (SITA) - Pokračovanie filmovej adaptácie románu amerického spisovateľa Dana Browna Da Vinciho kód je údajne iba otázkou času. Scenárista Akiva Goldsman, ktorý adaptoval román pre filmové plátno, uviedol, že už dostal v prepočte 106 miliónov korún na napísanie pokračovania. To však nebude jeho pôvodný nápad, ale spracovanie románu Anjeli a démoni, knihy, ktorá predchádzala románu Da Vinciho kód. Podľa informovaných zdrojov bude dej spracovaný tak, aby mohol nadviazať na prvý film. Snímka by sa mala do kín dostať v roku 2008.