CD

nové CD a trhu

27. nov 2006 o 10:20 (peb)

Depeche Mode: The Best of Depeche Mode vol.1

Mute 2006

Depeche Mode majú za sebou už dve kompilácie singlov. Tentoraz stavili na klasický výberový model najlepších piesní. A aby nezostalo iba pri notoricky známych skladbách ako Personal Jesus, Walking In My Shoes alebo ­I Feel You, pridali aj jednu novinku. Pieseň Martyr pochádza z nahrávania zatiaľ posledného albumu Playing The Angel. Ako napovedá názov výberovky, očakávať sa dá druhý diel ich najväčších hitov. DM ich majú viac ako dosť.

Moby: Go:

The Very Best Of Moby

Mute 2006

Späť sa obzerá aj newyorský zvukový mág Moby. Je to jeho prvý výberový album, zahŕňajúci všetky najväčšie hity, ktoré talentovaný hudobník nahral a naspieval. Hity Feeling So Real, Why Does My Heart Feel So Bad? dopĺňajú dve novinky so zaujímavými speváčkami. Prvou jej skladba New York, New York, na ktorom hosťuje speváčka kapely Blondie Debbie Harry, druhou Slipping Away (crier la vie), Mobyho duet s Francúzkou Mylene Farmer.

Willie Nelson: Songbird

Lost Highway 2006

Willie Nelson je chodiaca legenda americkej populárnej hudby. Napriek pokročilému veku tento spevák vydáva jeden album za druhým. Posledným je kolekcia Songbird, na ktorej spolupracoval s alt-countryovým spevákom Ryanom Adamsom. Songbird obsahuje tri Nelsonove pôvodné piesne. Zvyšok sú vydarené coververzie od Grateful Dead, Grahama Parsona, Leonarda Cohena alebo aj samotného Ryana Adamsa. Songbird, to je dôkaz nevyčerpateľných podôb americkej country music.