Adrien Brody sa o autá zaujíma viac ako o ženy

27. nov 2006 o 9:10 SITA

BRATISLAVA 27. novembra (SITA) - Držiteľ Oscara Adrien Brody trávi viac času s historickými modelmi áut, než zástupmi jeho ženských obdivovateliek. Herec známy z filmov ako Liberty Heights (1999), Pianista (2002) či Zvieracia kazajka (2005) sa do pretekárskych automobilov zamiloval po rozchode s dlhoročnou priateľkou Michelle Dupont začiatkom roka. Táto záľuba je však taká silná, že Brody zatiaľ do budúcnosti neplánuje žiadny vážnejší vzťah. "Sám som si postavil motor do Corvetty. Môžem sa na nej preháňať po cestách neďaleko Los Angeles, ale je pripravená aj na preteky," povedal herec pre stránku Contactmusic.com. "Chcem sa naučiť správne pretekať, keďže na pretekoch dragsterov v New Yorku som nevedel správne zabrzdiť. Moje priority sa vekom a úspechom zmenili. Zistil som, že brzdenie je dôležité," dodal.