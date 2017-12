Happy Feet a Casino Royale stále bojujú o prvenstvo

BRATISLAVA 27. novembra (SITA/AP) - Tancujúci tučniak sa počas uplynulého víkendu v USA a Kanade spojeného s Dňom Vďakyvzdania udržal medzi najobľúbenejšími vtákmi na kontinente. Animovaný príbeh s názvom ...

27. nov 2006 o 12:00 SITA

BRATISLAVA 27. novembra (SITA/AP) - Tancujúci tučniak sa počas uplynulého víkendu v USA a Kanade spojeného s Dňom Vďakyvzdania udržal medzi najobľúbenejšími vtákmi na kontinente. Animovaný príbeh s názvom Happy Feet už druhý týždeň po sebe neohrozene kraľuje rebríčku návštevnosti amerických kín, keď mal tržby v prepočte 1,03 miliardy korún. Novej bondovke Casino Royale už druhý týždeň patrí druhá priečka. Počas uplynulého víkendu si film na svoje konto pripísal 843 miliónov korún. Novinka Déja Vu s Denzelom Washingtonom v hlavnej úlohe sa medzi novými filmami umiestnila najlepšie, na tretej priečke so ziskom 565 miliónov korún. Rodinná komédia Deck the Halls s Matthewom Broderickom a Dannym DeVitom debutovala na štvrtom mieste so ziskom 326 miliónov korún. Prvých dvanásť filmov spoločne malo príjmy počas sviatkov od stredy do nedele 5,66 miliardy korún, čo je o 3,4 percenta menej oproti rovnakému obdobiu pred rokom, kedy kinám kraľoval Harry Potter a Ohnivá čaša.