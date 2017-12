Tomáš Bezdeda nahrával Ostrov v domáckej atmosfére

27. nov 2006 o 15:00 SITA

BRATISLAVA 27. novembra (SITA) - Tomáš Bezdeda vydal svoj druhý album. Novinka s názvom Ostrov prináša trinásť pesničiek, ktoré nahral so skupinou Aya v ich štúdiu v žilinských kasárňach. Tomáš si pochvaľuje najmä domácku atmosféru pri nahrávaní, ktorá podľa neho pozitívne ovplyvnila atmosféru celého albumu. "Cítil som sa tam ako doma - bol to úplne iný pocit ako pri nahrávaní prvého albumu. Vtedy som prišiel do neznámeho štúdia, musel som spoznať nových ľudí a na všetko si zvyknúť, aby som sa mohol sústrediť na nahrávanie," porovnal nahrávanie prvého a druhého album v rozhovore pre agentúru SITA. Jeho debut Obyčajné slová podľa neho vznikal rýchlo a v strese, zatiaľ čo nahrávanie Ostrova si Tomáš vychutnal aj vďaka tomu, že pracoval "doma v Žiline". Práve tam je podľa jeho slov "ostrov", kde si môže oddýchnuť, vychutnať si krásnu prírodu a stráviť trochu času s "Idem na huby alebo sa idem prejsť do hôr, čo mi teraz v Bratislave nesmierne chýba," prezradil o svojom voľnom čase a dodal, že druhým "ostrovom" je pre neho čas strávený s priateľkou Adelou Banášovou.

Dôležité pre Tomáša bolo aj to, že ho netlačil termín, ako pri prvom albume. "Mal som oveľa viac času, ako na prvý album - myslím, že to bude aj počuť," vysvetlil a dodal, že napriek tomu má stále pocit, že by toho času mohlo byť viac. Na albume podľa neho robili rok, no v štúdiu strávili asi tri mesiace. "Prvý album bol nahraný tak za dva týždne a tento skutočne dozrieval. Pesničky sme najprv nahrávali ako demo - s kapelou na jeden mikrofón, aby sme počuli, ako to znie, čo by bolo treba opraviť," prezradil Tomáš. S Ostrovom je preto omnoho spokojnejší ako s debutom.

Album dostal názov podľa piesne Ostrov veľkých prevratov, ktorú si Tomáš na album napísal sám. Ako povedal, chcel skúsiť napísať niečo sám a chlapci zo skupiny Aya to napokon schválili. Okrem frontmana skupina Aya Borisa Lettricha, na album prispeli aj gitarista Mario Tománek a basgitarista Vlado Kubala. Tomáš napísal hudbu k trom piesňam.

Videoklip vznikne k pilotnému singlu Krásne krásna, ktorý už album predstavil v rozhlasovom éteri.