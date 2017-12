Clou sa lúčia s érou debutového albumu Postcards

27. nov 2006 o 11:30 SITA

BRATISLAVA 27. novembra (SITA) - Pražská skupina Clou sa rozhodla zavŕšiť zatiaľ najdôležitejšiu etapu existencie skupiny štyrmi koncertmi v Českej republike. Lúčia sa tak s mimoriadne úspešným debutovým albumom Postcards. Ten vyšiel v marci 2005 a okamžite na seba upozornil singlom Island Sun, ktorý sa vyšplhal na prvé miesto českej Airplay Chart, kde sa držal 12 týždňov bez prestávky. Rovnomenný videoklip v réžii Richarda Řeřichu sa prebojoval do hlavného vysielacieho času MTV Europe, kde jeho vysoké rotácie kapele zabezpečili titul najhranejšieho českého interpreta. Krátko na to si ich za predskokanov na svoj pražský koncert vybrali americkí Green Day. V lete nasledoval druhý singel Lean On My Shoulder, ktorý v hitparáde hranosti debutoval na deviatom mieste a pod vedením režiséra Řeřichu vznikol aj k tejto skladbe videoklip. Svoju premiéru absolvoval na MTV Europe. Jeseň priniesla turné Postcards On Parade, počas ktorého skupina vystúpila na 19 miestach v Českej republike. Po novom roku zozbierali množstvo najrôznejších ocenení v anketách Hudební ceny TV Óčko, Volby Ro(c)ku, Žebřík 2005 alebo České internetové hudební ceny. Česká Akademie populární hudby ich navyše ocenila dvoma cenami Anděl 2005 v kategóriách Objav roka a Skladba roka - za Island Sun.

Leto 2006 strávili Clou účinkovaním na najdôležitejších domácich festivaloch - premiérovo sa predstavili aj na Slovensku, keď vystúpili na festivale Topvar Rock Fest v Novom Meste nad Váhom. Koniec leta strávili s producentom Georgeom Eričom v štúdiu, kde nahrali tri nové skladby, ktoré sa dostali na soundtrack k filmu Prachy dělaj člověka. Za singel a titulnú melódiu filmu si produkcia vybrala pieseň Choked On Memories, ku ktorej vznikol aj videoklip.

"Rozhodli sme sa s touto nezabudnuteľnou dekádou rozlúčiť najlepším možným spôsobom - odohraním koncertov v štyroch kluboch, v ktorých sme v minulosti zažili asi najlepšie vystúpenia," vysvetľuje gitarista Petrock. Clou preto pripravili koncerty v brnianskom klube Fléda, Kotelna v Litomyšli, pražskom Rock Café a v klube New End v Trutnově. Prvé dva už majú za sebou. Praha a Trutnov ich čakajú tento štvrtok a sobotu. Od polovice decembra bude kapela pracovať v štúdiu na zatiaľ bezmennom druhom albume, ktorý by sa mal na pultoch hudobných predajní objaviť na prelome marca a apríla 2007.