Westlife porazili The Beatles, Oasis i U2

27. nov 2006 o 14:00 SITA

BRATISLAVA 27. novembra (SITA) - Britská chlapčenská skupina Westlife porazila legendárnych The Beatles, Oasis i U2 v boji o prvé miesto v rebríčku albumov. Írska skupina sa presadila so svojím albumom The Love Album v čase, keď novinky predstavili i Oasis, The Beatles a U2. Mnohí odborníci i fanúšikovia predpokladali, že vyhrá výberovka Stop The Clocks od Oasis a na druhom mieste sa umiestni Love od The Beatles. Oba albumy sú však o priečku nižšie, pričom štvoricu najlepších nových albumov uzatvára album 18 Singles od U2. Úspech Westlife mimoriadne potešil Sira Eltona Johna, ktorý má na Oasis ťažké srdce. "Som taký šťastný, že Westlife porazili Oasis," povedal John pre denník The Sun. "Noel Gallagher je úbožiak. Oasis si nezaslúžia číslo jedna. Nie je to ani len výberovka, keďže tam nezaradili svoje tri najväčšie hity," dodal.