Nová scéna je tu už 60 rokov

27. nov 2006 o 13:05 SITA

BRATISLAVA 27. novembra - Vo štvrtok 30. novembra Nová scéna oslávi 60. výročie svojho vzniku. Práve v ten deň v roku 1946 uviedol novozaložený súbor svoju prvú premiéru. Bola to Shakespearova hra Skrotenie zlej ženy.

Divadlo Nová scéna vzniklo v r. 1946 v intenciách novej koncepcie kultúrnej politiky v povojnovej situácii s dôrazom na rozvoj divadelnej siete na Slovensku. Založeniu druhého divadla v Bratislave predchádzala rozsiahla výmena názorov v tlači, v ktorej sa vychádzalo z toho, že popri SND ako reprezentačnej národnej ustanovizni je potrebné aj divadlo pre široké vrstvy, ktoré by umožnilo rozšíriť žánrovú i štýlovú pestrosť a rozvinúť rôznorodé formy divadelného prejavu. Okrem toho SND neposkytovalo dostatok priestoru pre optimálne využitie hereckého súboru činohry a po roku 1945 došlo i k zrušeniu operety. Tieto skutočnosti podnietili skupinu členov činohry a bývalej operety SND prejsť do novoutvoreného divadla ako základné herecké jadro.

Medzi najaktívnejších iniciátorov vzniku nového divadla patril významný herec činohry SND Martin Gregor. Z kolektívu, rozšíreného o hercov z iných divadiel a z ochotníckych radov, boli utvorené dva súbory: 30 – členný činoherný súbor, vedený umeleckým šéfom Drahošom Želenským, a 17 – členný súbor hudobnej komédie, vedený Františkom Krištofom Veselým.

Hoci boli obidva súbory umelecky autonómne, Nová scéna patrila do roku 1951 do zväzku SND. Mala s ním jednotné administratívne vedenie, jednotnú hospodársku správu a závodnú radu. Od vzniku divadla až do roku 1951 nové divadlo pôsobilo pod názvom Nová scéna Národného divadla (NS ND).

Priestory pre nové divadlo vznikli adaptáciou bývalého kina Alfa v budove Živnodomu na Kollárovom námestí. Nová scéna začala činnosť 30.11. 1946 premiérou Shakespearovej komédie Skrotenie zlej ženy v réžii Drahoša Želenského.

Vznik a pôsobenie NS ND pozitívne zasiahlo do rozvoja slovenského divadelníctva. Repertoárová skladba činohry a obohatenie žánrovej palety o hudobnú komédiu prispeli k diferenciácii bratislavského divadelníctva a NS ND si získavala čoraz širší okruh publika. Činoherný súbor Novej scény ND sa profiloval dialógom medzi skúseným, ale tradične orientovaným režisérom Drahošom Želenským a moderne orientovaným režisérom, známym maliarom Františkom Kudláčom. O pozoruhodné umelecké výsledky sa zaslúžili aj mladší režiséri Ľubomír Smrčok a začínajúca ambiciózna režisérka Dr. Magda Husáková-Lokvencová. Profil súboru však významne formovala dramaturgia Dr. Petra Karvaša, vychádzajúca jednak z náročných textov klasickej i modernej európskej, ale aj domácej súčasnej dramatiky, pričom odvážne poskytovala priestor aj viacerým začínajúcim slovenským dramatikom.

Zaujímavosťou je, že toto divadlo vydávalo obsahovo bohaté bulletiny, ktoré - spolu s bulletinmi SND - suplovali v tom čase neexistujúci divadelný časopis.

Herecké jadro tvorili bývalí členovia SND: M. Gregor, M. Bancíková, F. Dibarbora, L. Chudík, M. Želenská, M. Černická, O. Vronská, J. Paška, J. Šimonovič, V. Durdík, O. Jariabek, A. Kramár, F. Lehotský (otec Janka Lehotského), B. Slabejová, M. Hájková..., z ochotníckych radov angažovali O. Adamčíkovú a S. Adamčíka, z iných divadiel H. Kováčikovú, C. Filčíka...