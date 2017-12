Autorské práva na hudobné nahrávky sa predlžovať nebudú

BRATISLAVA 27. novembra (SITA) - Britská vládna komisia prehodnotila nový návrh na predlžovanie autorských práv na hudobné nahrávky a uviedla, že sa predlžovať nebudú. Členovia kampane za predĺženie práv, ...

27. nov 2006 o 17:00 SITA

BRATISLAVA 27. novembra (SITA) - Britská vládna komisia prehodnotila nový návrh na predlžovanie autorských práv na hudobné nahrávky a uviedla, že sa predlžovať nebudú. Členovia kampane za predĺženie práv, medzi ktorými nechýbali ani Sir Cliff Richard či skupina Jethro Tull, chcela, aby sa súčasných 50 rokov zvýšilo na 95. Podľa hudobného novinára Neila McCormacka sa už čoskoro práve vďaka stále platným zákonom uvoľní množstvo práv na klasické rokenrolové skladby z 50-tych rokov minulého storočia. "Chceli to zaviesť tesne pred novou rokenrolovou vlnou," povedal pre BBC Radio Five Live. "Boom, ktorý dostal na výslnie populárnej kultúry množstvo umelcov, ktorí z tantiemov doposiaľ žili, sa čoskoro skončí," dodal. Richard, ktorého prvá nahrávka sa datuje do roku 1958, bude jedným z prvých Britov, ktorých sa zákon bude týkať. Práva na nahrávky skupiny The Beatles definitívne vypršia v roku 2013.