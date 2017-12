Avril Lavigne napísala titulnú pieseň pre film Eragon

BRATISLAVA 27. novembra (SITA) - Kanaďanka Avril Lavigne napísala titulnú pieseň pre dobrodružný fantasy film Eragon. Skladba Keep Holding On je jej prvým singlom od vydania zatiaľ posledného radového ...

27. nov 2006 o 16:30 SITA

BRATISLAVA 27. novembra (SITA) - Kanaďanka Avril Lavigne napísala titulnú pieseň pre dobrodružný fantasy film Eragon. Skladba Keep Holding On je jej prvým singlom od vydania zatiaľ posledného radového albumu Under My Skin (2004). Film v réžii Stefana Fangmeiera je adaptáciou rovnomenného románu Christophera Paoliniho. V slovenských kinách by sa mal predstaviť 14. decembra.

Román i film sledujú osudy chudobného farmárskeho chlapca Eragona, ktorý nájde v Dračích horách zvláštny modrý kameň. Najprv ho chce iba speňažiť a zabezpečiť tým rodinu na nadchádzajúcu krutú zimu. Keď sa z kameňa vykľuje dračie vajce a z neho neskôr dračie mláďa – Safira, uvedomí si, že stojí tvárou v tvár dobrodružstvu, ktoré siaha vysoko nad jeho možnosti. Vo filme sa v úlohe Eragona predstaví Edward Speleers. Ďalšie postavy stvárnia napríklad Jeremy Irons, John Malkovich, Christopher Egan alebo Djimon Hounsou.

Román Eragon sa stal na knižnom trhu senzáciou. V roku 2003 sa za šesť mesiacov predalo viac ako milión výtlačkov. V rebríčku bestsellerov The New York Times sa udržal 87 týždňov nepretržite a v rebríčku bestsellerov fikcie pre mladých dospelých Publisher Weekly strávil 21 mesiacov, pričom deväť z nich sa držal na prvej priečke. Román vyšiel v 37 krajinách.

Avril Lavigne ako herečka debutovala v americkom klubovom filme režiséra Richarda Linklatera Fast Food Nation (2006) a nedávno dokončila nakrúcanie kriminálnej drámy The Flock s Richardom Gereom v hlavnej úlohe. Jej debutový album Let Go s hitmi Complicated a Sk8er Boi vyšiel v roku 2002. Druhý album mladej Kanaďanky Under My Skin vyšiel v máji 2004. Vzišli z neho úspešné single Don´t tell me, My happy ending a Nobody´s home. Ako speváčka sa s novým štúdiovým albumom vráti v marci 2007.