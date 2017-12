Sylvester Stallone si užil zákaz sexu počas nakrúcania Rockyho

27. nov 2006

Londýn 27. novembra (TASR) - Herec Sylvester Stallone sa počas nakrúcania posledného filmu o Rockym musel vzdať sexuálneho života. Šesťdesiatročný herec, ktorý je ženatý s bývalou modelkou Jennifer Flavinovou, bol šťastný, že mal sex zakázaný, pretože po vyčerpávajúcom celodennom tréningu aj tak nikdy nemal na milostné hry v posteli energiu.

"Telo má v sebe toľko energie a niektorí z atlétov počas filmovania tento zákaz nedodržiavali, ale ja som to robil, pretože to bola jediná cesta udržať si kondíciu," povedal herec pre škótsky denník Daily Record. Stallone uznal, že David Beckham je pravdepodobne výnimka, pretože on sa sexu vôbec nevyhýba. Herec si však zobral príklad z mnohých športovcov, ktorí sexuálne abstinujú, aby boli schopní vyššieho fyzického výkonu.

Stallone, ktorý si Rockyho Balbou zahral už po šiesty raz, uviedol ako príklad zvieratá v prírode a povedal, že sexuálne frustrované živočíchy sú najagresívnejšie.

"Samozrejme, že je ťažké vydržať, ale aj preto môžem potom tak dobre bojovať. Ste proste podráždení a nahnevaní a chcete to nejako prekonať," uzavrel Stallone rozprávanie o svojej sexuálnej abstinencii.