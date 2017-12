Alec Baldwin vyzdvihol materské schopnosti Kim Basinger

BRATISLAVA 28. novembra (SITA) - Hollywoodsky herec Alec Baldwin sa vzdal svojho boja s bývalou manželkou Kim Basinger o ich dcéru Ireland a rozhodol sa prijať rozhodnutie súdu, nech je akékoľvek. V televíznej ...

28. nov 2006 o 8:40 SITA

BRATISLAVA 28. novembra (SITA) - Hollywoodsky herec Alec Baldwin sa vzdal svojho boja s bývalou manželkou Kim Basinger o ich dcéru Ireland a rozhodol sa prijať rozhodnutie súdu, nech je akékoľvek. V televíznej talkshow Larry King Live na CNN herec dokonca vyzdvihol materské schopnosti bývalej manželky. "Moja bývalá manželka bola veľmi zábavná osoba a ešte stále je. V istom momente sme ale zistili, že chceme žiť rozdielnymi spôsobmi. Myslím, že je to úžasná mama, naozaj veľmi dobrá," povedal. Na súde pritom začiatkom roka práve toto spochybňoval a tvrdil, že dcéru proti nemu Basinger poštvala. Dnes Baldwin prijíma rozhodnutie súdu s pokorou. "Mám to, čo mám, a je to fér," dodal.