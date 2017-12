Pamela Anderson a Kid Rock sa rozvádzajú

28. nov 2006 o 10:00 SITA

BRATISLAVA 28. novembra (SITA/AP) - Pamela Anderson a raper Kid Rock podali v pondelok žiadosť o rozvod, keďže sa rozhodli ukončiť manželstvo, ktoré netrvalo ani štyri mesiace. Hovorkyňa modelky a herečky odmietla komentovať akékoľvek detaily rozvodu. Anderson a Rock, ktorého občianske meno je Robert Ritchie, ako dôvod na vrchnom súde v Loa Angeles uviedli neprekonateľné rozdiely. "Áno, je to pravda," napísala Anderson v krátkom stanovisku na svojej oficiálnej webovej stránke. "Je to bohužiaľ nemožné," dodala. Vzťah medzi 39-ročnou Anderson a 35-ročným Ritchiem bol veľmi búrlivý už od chvíle, čo sa v roku 2002 zasnúbili. Rok na to sa rozišli, no ich cesty sa opäť stretli tento rok v lete, keď svoju svadbu niekoľkokrát na rôznych miestach zopakovali. Koncom júla sa vzali neďaleko francúzskeho St. Tropez, neskôr 3. augusta na súde v kalifornskom Beverly Hills. Svoju vtedajšiu lásku potvrdili ešte aj po tretí raz 17. augusta na súkromnom večierku v Nashville.

Obaja na súde podali vlastnú žiadosť o rozvod, zhruba iba hodinu po sebe. Podľa nej sa rozišli 21. novembra, podľa Ritchieho až 26. Modelkina hovorkyňa Tracy Nguyen začiatkom tohto mesiaca potvrdila, že Anderson potratila. Herečka má už dvoch synov - 10-ročného Brandona a 8-ročného Dylana z manželstva s rockerom Tommym Lee. Ritchie má 13-ročného syna Boba Juniora.