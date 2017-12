Zbraň Jamesa Bonda má hodnotu viac ako 1,3 milióna korún

BRATISLAVA 28. novembra (SITA) - Filmové zbrane agenta Jej Výsosti Jamesa Bonda sa predajú v dražbe, ktorú organizuje aukčný dom Christie´s 5. decembra v Londýne. V ponuke bude približne 60 filmových ...

28. nov 2006 o 14:30 SITA

BRATISLAVA 28. novembra (SITA) - Filmové zbrane agenta Jej Výsosti Jamesa Bonda sa predajú v dražbe, ktorú organizuje aukčný dom Christie´s 5. decembra v Londýne. V ponuke bude približne 60 filmových rekvizít - zbraní, vrátane tej, ktorú použil Sean Connery v prvej bondovke Dr. No (1962). Predpokladá sa, že zbraň sa predá za viac ako 1,3 milióna korún. Medzi ďalšími filmovými predmetmi, ktoré aukčný dom ponúka do dražby, sú šaty Audrey Hepburn, ktoré mala oblečené v kultovej snímke Raňajky u Tiffanyho (1961). Vyvolávacia cena je v prepočte 3,6 milióna korún. Sveter so sobom, ktorý mal oblečený herec Colin Firth vo filme Denník Bridget Jones (2001), usporiadatelia aukcie ocenili na viac ako 36 tisíc korún. Predávať sa bude aj kostým filmovej postavy Obi-Wan Kenobi z Hviezdnych vojen.