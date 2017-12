V petržalskom Klube za zrkadlom sa uskutoční Pet Jazz 2006

BRATISLAVA 28. novembra (SITA) - Vo štvrtok 30. novembra sa v petržalskom Klube za zrkadlom uskutoční v poradí už šiesty ročník džezového festivalu Pet Jazz. Na rozdiel od svojho staršieho bratislavského ...

28. nov 2006 o 13:20 SITA

BRATISLAVA 28. novembra (SITA) - Vo štvrtok 30. novembra sa v petržalskom Klube za zrkadlom uskutoční v poradí už šiesty ročník džezového festivalu Pet Jazz. Na rozdiel od svojho staršieho bratislavského kolegu, festivalu Bratislavské Jazzové Dni, Pet Jazz ponúka výlučne jazzové skupiny. Speváčka Lucia Lužinská sa predstaví so skupinou All Time Jazz Trio. Formáciu As Guests, ktorú tvoria Michal Vaňouček s Mirom Herákom, doplnia dvaja zahraniční hudobníci, s ktorými sa zoznámili na štúdiách v holandskom Haagu. Novou formáciou na bratislavskej džezovej scéne je Rothenstein/Kalász Quartet, kde okrem dvoch protagonistov hrá i trubkár Maťo Ďurdina a na bicích Ján Oriško. Zlatým klincom večera bude skladateľ a tenorsaxofonista Milo Suchomel, ktorý pre festivalové vystúpenie rozšíril svoje tradičné obsadenie z kvarteta na kvinteto. Okrem neho sa predstavia Lubo Šrámek na klavíri, altsaxofonista Viktor Tóth a kontrabasista Gyuri Orban z Maďarska, ako aj srbský bubeník Dušan Novakov.

Okrem hlavného programu bude jediné slovenské jazzové médium skjazz.sk oslavovať svoje prvé narodeniny. Presne pred rokom na spomínanom festivale odštartoval zakladateľ a prevádzkovateľ Patrick Španko jeho činnosť. Za rok činnosti tento portál navštívilo viac ako 100-tisíc návštevníkov. Na festivale Pet Jazz 2006 bude spomedzi návštevníkov vyžrebovaných aj 10 šťastlivcov, ktorým redakcia portálu venuje džezový album.