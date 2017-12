Almodóvar: Bojím sa, že čas rýchlo prejde

ZAJTRA DO KÍN PRICHÁDZA NAJNOVŠÍ FILM PEDRA ALMODÓVARA VOLVER. JEDNOU Z JEHO TÉM JE SILA ŽENSKEJ KOMUNITY A SCHOPNOSŤ VYROVNAŤ SA SO SMRŤOU

Hoci prvé filmy začal robiť už pred tridsiatimi rokmi, postavenie jedného z najväčších európskych režisérov mu priniesli až súčasné klasiky – Všetko o mojej matke a oscarový film Hovor s ňou. S novinkou Volver odhaľuje PEDRO ALMODÓVAR svoju osobnú nost

29. nov 2006 o 11:00 JAMES MOTTRAM (Autor je filmový publicista)

Príbeh zasadil do La Mancha, dediny, kde žil ako dieťa. Postavu Irene, ktorá sa po rokoch zjaví pred svojimi dcérami, napísal podľa svojej vlastnej mamy.

Na festivale v Cannes získal Almodóvar cenu za scenár. Druhá cena patrila skupine herečiek. Hlavnú postavu, dcéru Raimundu si zahrala Penélope Cruz, postavu matky Irene zasa Carmen Maura, ku ktorej sa španielsky režisér vrátil po 18 rokoch. Aj o tom rozpráva v rozhovore sprostredkovanom spoločnosťou Continental Film.

Vravíte, že váš film nemožno zhrnúť niekoľkými vetami. Prečo?

„Pretože do pár viet vtesnáte len vrcholy príbehu – čím zradíte náladu filmu. A keď príbeh vyrozprávate bez toho, žeby ste vysvetlili súvislosti, pôsobí to veľmi hrubo. Najdôležitejšou časťou mojich filmov sú nálady, všetky postavy a spôsob, akým sú vedené. Takisto spôsob, akým ich robím hodnovernými – a vyrozprávané v dvoch vetách to pôsobí skôr neuveriteľne.“

Dej príbehu naznačuje, že váš film by sa mohol volať aj Všetko o mojej matke, nie?

„Alebo Všetko o mojej matke 2! Máte pravdu, moja mama je prítomná v celom filme. Možno ešte viac ako vo Všetko o mojej matke. Nakrúcali sme na mies­tach, kde som žil ako dieťa. Tam bola jej prítomnosť ešte silnejšia. Vždy, keď sa vraciam späť do La Mancha, ako by som sa vracal na jej hruď. Vždy si totiž niesla La Mancha so sebou. Rozprávala tak, ako sa rozprávalo tam, teda v špecifickom nárečí.“

Prečo sú ženy vo vašich filmoch stále prítomné?

„Nakrútil som aj film s mužmi. V Zlej výchove boli len muži a v Zákone túžby hrala Carmen Maura muža. Ale je pravda, že skôr ženy sú centrom mojich filmov. Neviem prečo. Možné je, že sa o nich ľahšie tvoria príbehy. Lebo hoci majú muži a ženy rovnaké starosti a rovnaké radosti, ženy slobodnejšie vyjadrujú svoje pocity. Nie sú také hanblivé a majú menej predsudkov. Vedia pre­kvapiť - asi preto, že po stáročia boli nútené ostať ticho a v tieni. A napokon, Volver som písal ako spomienku na detstvo. Vtedy som bol obklopený ženami. Mužov tam nebolo.“

Carmen Maura hovorí, že odvtedy, ako ste spolu pracovali naposledy, beriete život vážnejšie. Je to pravda?

„To bude asi tým, že starneme a uvedomujeme si beh času. Keď som s Carmen robil v osemdesiatych rokoch, môj život bol úplne iný. Chodil som von najmä v noci. Bol som obklopený ľuďmi a prežíval som skvelé obdobie. V Španielsku to vrelo. Demokracia bola na začiatku a ja som bol produktom toho nového Španielska. Bol som mladý, užíval si slobodu, nevnímal čas. Teraz je to inak. Bojím sa, že čas rýchlo prejde.“

Aké máte sny do druhej polovice života?

„Neviem, či mám sny... Najmä by som chcel žiť ešte viac ako dvadsať rokov a tešiť sa z každej chvíle. Len prítomnosť vnímam ako skutočnú, minulosť pre mňa neexistuje. Nevidím ju, nepomáha mi, nemá pre mňa zmysel. Stále by som chcel robiť filmy, slobodne a nezávisle, chcel by som, aby bola moja predstavivosť stále živá a aby som mohol robiť viac. Rád by som znovu robil filmy ako voľakedy, s veľkým zmyslom pre humor. Lebo v posledných pia­tich filmoch, hoci mi priniesli najväčšie meno, ho veľa nebolo.“

A ako si predstavujete svoj osobný život?

„Predovšetkým, by som ne­chcel byť sám. A po druhé, chcel by som nakrúcať filmy bez toho, žeby som trpel nejakými vonkajšími tlakmi a vplyvmi. Chcel by som byť zdravý a zabudnúť, že všetko má svoj koniec. Práve teraz som totiž vo veľkej kríze. Spôsobujú ju myšlienky na smrť. Neprijal som smrť. Myslím si, že to v mojom filme vidieť. Preto som ho robil a preto som sa vrátil k ľuďom z La Mancha. Pre nich je smrť niečo úplne iné ako pre mňa, je súčasťou každodenného života. Nie je pre nich tragédiou.“

Mohla by byť Carmen Maura tým spojivom medzi vami a crazy komédiou?

„Veľmi rád by som s ňou znovu robil, ale najprv pre ňu musím napísať rolu. Carmen má prirodzený zmysel pre drámu i komédiu a pre obe naraz. A mimoriadny zmysle pre humor. Všetko však bude závisieť od scenára. Keď ho píšem, unáša ma myšlienkou, som v jej službách. Píšem, čo si žiada ona. Nie som teda majiteľom svojich vlastných príbehov. To ony ovládajú mňa.“

Prečo vám trvalo až 18 rokov, kým ste sa s Carmen znovu stretli?

„Spočiatku nás rozdelili osobné dôvody. Rozišli sme sa. Mali sme veľmi intenzívny vzťah - skoro ako pár! Asi tri, štyri roky sme sa nerozprávali, ale po čase sa z nás stali opäť priatelia. Potom som nemal pre ňu ten správny part. Keď som ho mal, okamžite som jej ho ponúkol.“

Penélope Cruz dávate stále väčšie postavy. Povedali ste si, že teraz je konečne pripravená na hlavnú úlohu?

„Myslím si, že Penélope bola zrelá na hlavnú úlohu už vtedy, keď som robil Všetko o mojej matke. Rozdiel je však v tom, že už je konečne vo veku, keď môže hrať mladú matku tínedžerky.“

Zdá sa, akoby ste boli ovplyvnený talianskou ženou z 50. rokov, ako bola napríklad Sophia Lorenová. Je pravda, že Penélope Cruz mala hrať presne tento typ, a preto ste trochu upravili jej postavu?

„Je pravda, že to jediné, čo je v tomto filme na Penélope nepravé, je jej zadok! Museli sme ho urobiť väčší. Áno, inšpiroval som sa talianskymi filmami z päťdesiatych rokov a vtedy boli ženy skôr plnoštíhle. Predobrazom mi bola Anna Magnani vo filme Bellissima, lebo je pre mňa symbolom materstva. Penélope som dal úlohu silnej ženy, bojovníčky, čo sa nikdy nevzdáva. A tým, že má väčší zadok, máte pocit, že je bližšie k zemi. Preto som ju tiež musel naučiť inak chodiť. V detstve sa totiž venovala baletu a jej chôdza je veľmi graciózna a ľahká.“

Vo vašom filme ženy roz­kvitnú, keď ich muži zomrú...

„V La Mancha muži zomierali mladší ako ženy. Samozrejme, že ženy boli za nimi nostalgické, ale zároveň dostávali príležitosť žiť svoje vlastné životy. V tomto filme je Penélope vdovou. Nerozkvitá však preto, že ovdovela. Rozkvitá, lebo som to chcel ja. Chcel som ukázať, že aj veľmi chudobná žena a upratovačka z malej dediny môže byť veľmi príťažlivá.“

Hollywood má pre vás stále dvere otvorené. Prečo ste sa rozhodli zostať v Španielsku?

„Myslím si, že je nebezpečné zmeniť pri filme svoj jazyk a svoju kultúru. Možno, že z mojich filmov by sa vytratila sýtosť, tie detaily, ktoré ho tvoria. Tiež je možné, že v Hollywoode by som nikdy nebol taký slobodný a nezávislý ako tu. Moje filmy sú ako ručná práca - zasahujem do každej časti procesu. V Hollywoode rozhoduje veľa ľudí, nielen režisér, v takom systéme by som asi robiť nevedel.“

Myslíte si, že Hollywood Penélope Cruz zmenil?

„Pre hercov je to trochu iné. Oni môžu hrať za rok v štyroch filmoch, režisérovi zaberie nakrúcanie jedného dva roky života. Nevravím, že je to dôležitejšie, ale komplikovanejšie. Myslím si, že v Hollywoode sú zaujímavejšie úlohy pre mužov, herečky ich skôr dostanú v Európe. Navyše, v Hollywoode nemajú herci ani režiséri čas na skúšanie. My sme si mohli dovoliť luxus - s Penélope sme skúšali tri mesiace každý deň.“

Ak hovoríme o vizuálnej stránke vášho filmu, takmer v každom obraze je červená. Prečo?

„To bola inštinktívna voľba. Samozrejme, červenú mám veľmi rád. Predpokladám, že ju používam preto, aby som zvýšil intenzitu obrazu. Je to veľmi expresívna farba a v Španielsku predstavuje život, smrť, krv, oheň, vášeň a klinček - to je náš národný kvet. Je to tiež technická otázka. Vo večernej scéne vám červená dodá trochu jasu. Preto vždy ženy oblečiem do červenej vesty alebo svetra. Alebo ak nakrúcam v prírode, použijem vždy červené auto.“

Voľakedy ste pracovali v telefónnej spoločnosti. Vraj sú vaše príbehy o ľuďoch, ktorých ste stretli práve tam. Je to pravda?

„Nie úplne. Vtedy som bol niekým úplne iným. Mal som dva životy. Ráno som bol jedným človekom, večer druhým. Ten večerný život bol bláznivý. Stretával som sa s najmä divadelníkmi. Je však pravda, že keby som v tej telefónnej spoločnosti nerobil, nikdy by som nestretol toľko rôznych typov ľudí. Niežeby to boli ľudia, s ktorými som chcel byť alebo pracovať. Vďaka nim som však nazbieral veľa informácií o španielskej strednej vrstve a to bolo veľkým šťastím.“