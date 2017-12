Cameron Diaz sa nechce vydať za Justina Timberlakea

BRATISLAVA 29. novembra (SITA) - Hollywoodska herečka Cameron Diaz priznala, že v budúcnosti neplánuje uzavrieť manželstvo so svojím súčasným partnerom Justinom Timberlakeom, s ktorým chodí už štyri roky.

29. nov 2006 o 8:30 SITA

Diaz, ktorá nie je podľa jej slov ešte pripravená na deti, sa desí manželstva. "Mám z toho fóbiu," odpovedala 34-ročná herečka moderátorke Ellen DeGeneres na otázku, či sa plánuje vydať. "Nechcem to urobiť." Zdôraznila, že vzťah s Timberlakeom už má charakter manželstva. Cameron sa podarilo už 12-krát chytiť svadobnú kyticu nevesty, avšak neurobila to preto, aby sa čím skôr vydala. "Je to pre mňa ako šport. Nezáleží mi na tom. Nechcem sa vydať. Len sa rada vrhám po kytici a zbieram ďalšie do svojej zbierky," uviedla v talkshow Keď sa moderátorka DeGeneres začiatkom roka opýtala Timberlakea, či si má na jeho svadbu zaobstarať družičkovské šaty tak jej vtipne odpovedal: "Rezervuj si jedny. Ale nasledujúcich 15 rokov by si nemala pribrať." Informácie zverejnil portál breakingnews.iol.ie.