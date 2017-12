Ohlásili nominácie na Spirit Award

Kategória Nominovaní

Špeciálne vyznamenanie David Lynch and Laura Dern

Najlepší hraný film American Gun

The Dead Girl

Half Nelson

Little Miss Sunshine

El Laberinto del Fauno

Najlepší režisér Robert Altman - A Prairie Home Companion

Jonathan Dayton a Valerie Faris - Little Miss Sunshine

Ryan Fleck - Half Nelson

Karen Moncrieff- The Dead Girl

Steven Soderbergh - Bubble

Najlepší hraný debut Day Night Day Night, réžia Julia Loktev

Man Push Cart, réžia Ramin Bahrani

The Motel, réžia Michael Kang

Sweet Land, réžia Ali Selim

Wristcutters: A Love Story, réžia Goran Dukic

Cena Johna Cassavetesa Chalk

Four Eyed Monsters

Old Joy

Quinceanera

Twelve and Holding

Najlepší scenár Neil Burger - Iluzionista

Nicole Holofcener - Friends with Money

Ron Nyswaner - The Painted Veil

Jason Reitman - Ďakujeme, že fajčíte

Jeff Stanzler - Sorry, Haters

Najlepší prvý scenár Michael Arndt - Little Miss Sunshine

Anna Boden & Ryan Fleck - Half Nelson

Goran Dukic - Wristcutters: A Love Story

Dito Montiel - A Guide to Recognizing Your Saints

Gabrielle Zevin - Conversations with Other Women

Najlepšia herečka v hlavnej úlohe Shareeka Epps - Half Nelson

Catherine O’Hara - For Your Consideration

Elizabeth Reaser - Sweet Land

Michelle Williams - Land of Plenty

Robin Wright Penn - Sorry, Haters

Najlepší herec v hlavnej úlohe Aaron Eckhart - Ďakujeme, že fajčíte

Ryan Gosling - Half Nelson

Edward Norton - The Painted Veil

Ahmad Razvi - Man Push Cart

Forest Whitaker - American Gun

Najlepšia herečka vo vedľajšej úlohe Melonie Diaz - A Guide to Recognizing Your Saints

Marcia Gay Harden - American Gun

Mary Beth Hurt - The Dead Girl

Frances McDormand - Friends with Money

Amber Tamblyn - Stephanie Daley

Najlepší herec vo vedľajšej úlohe Alan Arkin - Little Miss Sunshine

Raymond J. Barry - Steel City

Daniel Craig - Infamous

Paul Dano - Little Miss Sunshine

Channing Tatum - A Guide to Recognizing Your Saints

Najlepšia kamera Arin Crumley - Four Eyed Monsters

Anthony Dod Mantle - Brothers of the Head

Guillermo Navarro - El Laberinto del Fauno

Aaron Platt - Wild Tigers I Have Known

Michael Simmonds - Man Push Cart

Najlepší dokument A Lion in the House

My Country, My Country

The Road to Guantanamo

The Trials of Darryl Hunt

You’re Gonna Miss Me

Najlepší zahraničný film A fost sau n-a fost? (Rumunsko)

Ang Pagdadalaga ni Maximo Oliveros (Filipíny)

Crónica de una fuga (Argentína)

Indigenes (Francúzsko/Maroko/Alžírsko/Belgicko)

Das Leben der Anderen (Nemecko)

Špeciálna cena - IFC/Acura Someone to Watch Award So Yong Kim, režisér filmu In Between Days

Julia Loktev, režisérka filmu Day Night Day Night

Richard Wong , režisér filmu Colma: The Musical

Špeciálna cena - Axium Truer Than Fiction Award Adele Horn - The Tailenders

Eric Daniel Metzgar - The Chances of the World Changing

AJ Schnack - Kurt Cobain About A Son

Špeciálna cena - Axium Producers Award Julie Lynn, producentka filmov Nine Lives a 10 Items or Less

Alex Orlovsky a Jamie Patricof , producenti filmov Half Nelson a Point & Shoot

Howard Gertler a Tim Perell , producenti filmov Shortbus a Pizza