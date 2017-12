Taliansko požičalo vzácnu sochu za vrátené predmety

29. nov 2006 o 13:00 SITA

BRATISLAVA 29. novembra (SITA/AP) - Taliansko splnilo svoj záväzok zapožičať jeden zo svojich kultúrnych pokladov bostonskému umeleckému múzeu - 2,7-metrovú mramorovú sochu rímskej bohyne mieru Eirene, za to, že bostonská inštitúcia vrátila 13 sporných umeleckých artefaktov do Ríma. Taliansko tento rok rozbehlo masívnu kampaň na navrátenie vzácnych umeleckých diel do krajiny, ktoré sa údajne nelegálne rozpredali do múzeí po celom svete. Úradom sa podarila rovnaká dohoda s newyorským Metropolitným umeleckým múzeom. Stále však pretrváva spor s losangeleským múzeom J. Paula Gettyho. Bostonské diela sú vôbec prvé, ktoré sa Taliansku podarilo získať späť a od októbra boli vystavené v Národnom románskom múzeu. Od Gettyho múzea Taliansko požaduje vrátenie viac ako 40 diel. Minulý týždeň múzeum oznámilo, že vráti 26 starožitností, čo Rím označil za jednostranné a neadekvátne. Taliansku kampaň sprevádza i žaloba na bývalú kurátorku Gettyho múzea Marion True a dílera Roberta Hechta, ktorých v Ríme súdia za vedomý nákup archeologických pokladov ukradnutých zo súkromných zbierok alebo nelegálne vykopaných. Obaja popierajú akýkoľvek podiel viny. Podľa zákona z roku 1939 sa musia všetky vzácne predmety nájdené v Taliansku vrátiť do krajiny. Podľa riaditeľa bostonského múzea Malcolma Rogersa všetky vrátené diela múzeum kúpilo v dobrej viere v 60-tych až 90-tych rokoch, no talianske úrady ich oboznámili s novými dôkazmi o ich nelegálnom pôvode.