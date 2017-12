Debutový album skupiny Diego je celý v angličtine

29. nov 2006 o 14:00 SITA

BRATISLAVA 29. novembra (SITA) - Slovenská skupina Diego vo štvrtok pokrstí svoj debutový album s jednoduchým názvom Diego. Nahrávku, ktorá vznikala približne mesiac v Štúdiu 12, v skúšobni kapely a v štúdiu v Lieskovci, prináša jedenásť piesní. Napriek tomu, že pôvodne chceli na album zaradiť anglické i slovenské piesne, výberom napokon prešli len tie anglické. "Pôvodný zámer bol urobiť to asi tak pol na pol, ale nakoniec sme si povedali, že chceme, aby to vyznelo kompaktne, tak sme nejako zhodnotili, že sme silnejší v angličtine. Nakoniec aj nové veci, ktoré sme tam chceli dať, boli po anglicky, tak sme to urobili takto. Zdalo sa nám, že keby sme to urobili pol na pol, ten album sa akoby zlomí," vysvetlil rozhodnutie kapely v rozhovore pre agentúru SITA spevák a autor piesní skupiny Diego Ľubo Kukliš. Basgitarista Martin Stempel doplnil, že skupina má ambície ponúknuť svoju tvorbu aj do zahraničia, v čom im skôr vyhovuje práve angličtina. Uvažujú ale, že postupne zmixujú a zmastrujú aj slovenské pesničky a sprístupnia ich aspoň na svojej webovej stránke.

Poslucháči, ktorí už skupinu Diego poznajú z koncertov, alebo éteru Rádia_FM, nájdu na albume dve staršie piesne - Amazing Grace a I Know Myself, a deväť nových. "Dve sú také, s ktorými sme začínali, čiže majú asi tak dva roky. Tie prešli z tých starších, lebo sme si povedali, že ešte stále vystihujú to, čo chceme robiť. Potom boli rôzne pesničky, ktoré sme hrávali na koncertoch a nakoniec pred nahrávaním sme zistili, že ešte máme rozrobené asi štyri veci, ktoré sa nám tak páčili, že sme ich dali na album, ale napríklad sme ich nikdy nehrali na koncerte," prezradil Ľubo na čo sa môžu ich fanúšikovia tešiť.

Skupina Diego vznikla koncom roka 2004, po odchode Ľubovho brata - Tomáša Kukliša zo skupiny Sinker, v ktorej hrali spolu s Tomášom Vagaským a Martinom Hanušom. "Môj brat, ktorý hral na basu a spieval, odišiel pracovať do Bruselu a my sme rozmýšľali, čo ďalej," zaspomínal si na vznik kapely vtedajší bubeník Ľubo, ktorý neskôr v skupine Diego prevzal post speváka. Bicie ponúkol kamarátovi Jankovi Čunderlíkovi, s ktorým sa poznali zo strednej školy. Martin Stempel zo skupiny Le Payaco sa k nim pridal, keď pre pracovné povinnosti odišiel basgitarista Peťo Potúček, ktorý s nimi odohral niekoľko koncertov. "Vtedy som nemal kde hrať a chalani ma zavolali. Bol som sa najprv pozrieť na ich koncerte, aby som vedel, čo hrajú, a keď som to videl, neváhal som ani sekundu," opísal svoj príchod do skupiny Martin, ktorý bol podľa Ľuba dôležitý najmä v súvislosti s ďalším hudobným vývojom skupiny Diego.

Album, ktorý by mal byť v predaji približne do dvoch týždňov, skupina naživo predstaví a pokrstí vo štvrtok v bratislavskom klube Randal. Bližšie informácie a zvukové ukážky na oficiálnom webe skupiny www.diego.sk.

SITA vydá k správe zvukovú správu.