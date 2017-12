Müllerov nový album vyjde 4. decembra aj s jeho prvou politickou piesňou

29. nov 2006 o 16:47 TASR

Bratislava 29. novembra (TASR) - Spevák Richard Müller vydá v pondelok 4. decembra nový album s názvom VV. Hoci tieto dve písmenká znamenajú skratku Veselé Vianoce, podľa Richarda na ňom nebude, až na jednu výnimku, žiadna vianočná pesnička.

"Nie je tam žiadna vianočná pesnička, len titulná. Keď ju ale budete počuť, pochopíte, že istá dávka cynizmu tam je. Je to moja prvá politická pieseň, lebo po týchto voľbách som už mal pocit, že aj ja musím niečo napísať. Ostatné sú výsledkom 1,5 hodiny trvajúcej session, kedy som priamo spieval melódie do podkladov džezového tria s tým, že texty som mal napísané dva dni predtým," vraví Müller, ktorý album nahral 4. novembra v New Yorku.

Okrem spomínaného albumu nahral Müller nedávno aj pesničku s názvom Patrik V. z Piešťan. Tú však podľa vlastných slov nebude nakoniec nikde prezentovať. "Je to zásadná pesnička, ako moja odpoveď na Rytmusovho Ivana T. Potreboval som to nejako zhmotniť, pretože všetky pesničky sú nejaké moje stanoviská a zážitky. Púšťal som ju aj Ivanovi, no keď tá pesnička doznela, cítil som, že ho tá ďdruhá vecď tak strašne bolí, čo je aj pochopiteľné, že sme prešli na inú tému a pre mňa tá pesnička prestala existovať," vraví Müller, ktorý sa prednedávnom po dvoch rokoch zmieril so spevákom Ivanom Táslerom, no netají sa ani svojim blízkym vzťahom k známemu slovenskému raperovi Rytmusovi, vlastným menom Patrikovi Vrbovskému. Táto dvojica sa pritom všeobecne veľmi "nemusí".