George Harrison bol tichý vtipkár

Gitarista, skladateľ, stúpenec orientálneho náboženstva, ale aj veľký milovník čierneho humoru. To bol George Harrison, niekdajší člen legendárnej liverpoolskej štvorice. Tichý beatle zomrel pred piatimi rokmi.

30. nov 2006 o 11:00 PETER BÁLIK

Gitarista, skladateľ, stúpenec orientálneho náboženstva, ale aj veľký milovník čierneho humoru. To bol George Harrison, niekdajší člen legendárnej liverpoolskej štvorice. Tichý beatle zomrel pred piatimi rokmi.

Narodil sa 25. februára 1943 v Liverpoole. Jeho otec bol vodičom autobusu, mama učiteľkou tanca. Práve ona mu kúpila prvú gitaru. Nikdy nebol dobrým študentom, obyčajne sedával sám v kúte. Zlom v jeho živote nastal, až keď ho kamarát Paul McCartney doviedol na skúšku lokálnej kapely The Quarryman, ktorú viedol miestny výtržník John Lennon. Z nej sa neskôr vykľuli The Beatles.

V kapele, ktorá neskôr ohúrila zemeguľu, bol od začiatku sólovým gitaristom. Neskôr podľa vzoru dua Lennon/McCartney začal písať prvé pesničky. V čase beatlemánie ho však svet skôr poznal ako vtipkára. Najmä však ako „tichého beatla“. Prezývku dostal od novinárov, lebo na tlačových konferenciách väčšinou mlčal. Keď sa predsa ozval, stálo to za to: Čo robíte v hoteloch, keď nehráte? Korčuľujeme sa, odpovedal.

Rozhodujúci moment v jeho živote sa odohral v roku 1965 počas amerického turné, kde sa zoznámil s indickým majstrom Ravi Shankarom, hráčom na sitar. Harrisona tento inštrument absolútne šokoval. Záujem o orientálne náboženstvo ešte viac posilnilo stretnutie s indickým guru Maharashim, ktorý pozval skupinu na meditácie do Indie. Jediným z Beatles, kto tento indický trip vydržal až do konca, bol on. Zvyšní chrobáci sa vyparili a Lennon dokonca nazval bradatého Inda podvodníkom: „Núti nás, aby sme sa postili, pritom on sám žerie v tajnosti pečené kurčatá.“

Až While My Guitar Gently Weeps z Bieleho dvojalbumu bola prvou geniálnou piesňou od Harrisona, ktorý s ňou vystúpil z tieňa Lennona a McCartneyho. Na album Abbey Road už prispel legendárnymi melódiami Here Comes The Sun a Something.

Harrison bol prvým, kto v roku 1969 načas opustil potápajúcu sa loď The Beatles, lebo nemohol vystáť ironické poznámky McCartneyho. „Museli ste nahrať 59 Paulových piesní, aby si vypočul jednu vašu,“ spomínal v autobiografickej knihe I, Me, Mine.

To už mal dostatok materiálu na sólové platne. Hneď prvou z nich bol trojalbum All Things Must Pass. Bol vôbec prvým rockovým hudobníkom, ktorý zorganizoval charitatívnu akciu - Koncert pre Bangladéš. O štrnásť rokov neskôr sa ním pri vzniku Live Aid inšpiroval írsky muzikant Bob Geldof.

V osobnom živote mu to príliš neklapalo. Začiatkom sedemdesiatych rokov sa rozviedol s Patti, ktorú predtým zbalil jeho priateľ Eric Clapton. V roku 1978 si zobral Mexičanku Oliviu Trinidad Arias.

Skladateľský entuziazmus Harrisonovi vydržal ešte zopár rokov, ale postupne strácal záujem. Do hitparád sa vrátil až v roku 1987 s coververziou Got My Mind Set on You a albumom Cloud Nine. Založením The Traveling Wilburys, kde sa stretol Bobom Dylanom, Tomom Pettym, Jeffom Lynneon a Royom Orbisonom, sa mu splnil tajný sen - byť ešte raz členom skupiny. Deviatu dekádu strávil v ústraní, kde so striedavými úspechmi bojoval s rakovinou. Dva roky pred smrťou prežil útok fanatika, ktorý sa v noci vkradol do jeho sídla. Zachránila ho až jeho žena. Tom Petty mu vtedy poslal telegram: „Máš šťastie, že si si za ženu zobral Mexičanku!“

Harrison zomrel 29. novembra 2001 v hollywoodskom dome Paula McCartneyho. Smrť sa podarilo pred médiami dokonale utajiť, rovnako ako cestu rodiny do Indie, kde jeho popol vysypali do Gangy.