Noela Gallaghera hudobne ovplyvnili aj Bee Gees

BRATISLAVA 30. novembra (SITA) - Gitarista a hlavný skladateľ britskej skupiny Oasis Noel Gallagher uviedol, že medzi jeho najväčšie hudobné vplyvy popri hrdinoch zo skupiny The Beatles bezpochyby patrí ...

30. nov 2006 o 10:20 SITA

BRATISLAVA 30. novembra (SITA) - Gitarista a hlavný skladateľ britskej skupiny Oasis Noel Gallagher uviedol, že medzi jeho najväčšie hudobné vplyvy popri hrdinoch zo skupiny The Beatles bezpochyby patrí aj skupina Bee Gees. Hudobník priznal, že bol oddaným fanúšikom speváckeho tria, ktoré sa preslávilo najmä vďaka hudbe k filmu Horúčka sobotňajšej noci (1977) s Johnom Travoltom v hlavnej úlohe. "Bee Gees sú u mňa na rovnakej priečke spolu s The Beatles. Vďaka nim som sa naučil mať rád hudbu," povedal Gallagher. "Ale hovoríme iba o niekoľkých prvých albumoch. To čo robili neskôr, disco a tak, to bol úplný nezmysel, sladká hudba pre ženy," dodal vzápätí.