Nelly Furtado a Kylie Minogue plánujú duet

30. nov 2006 o 9:50 SITA

BRATISLAVA 30. novembra (SITA) - Speváčka Nelly Furtado plánuje v blízkej dobe nahrať duet s austrálskou popovou divou Kylie Minogue. Furtado potešili správy, že Kylie po chorobe opäť vplávala do vôd showbiznisu a vrátila sa na koncertné pódiá. Speváčky by chceli šťastnú udalosť osláviť a spečatiť spoločnou piesňou. "Rozprávali sme sa spolu i tom. Kylie mi je blízka svojím pracovným nasadením a vervou, s ktorou sa do všetkého púšťa. Som rada, že je znovu späť," tvrdí Furtado. Informácie zverejnil portál breakingnews.iol.ie.