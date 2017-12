Načasovanie je podstatné, ale neznamená všetko

30. nov 2006 o 9:00 SITA

BRATISLAVA 30. novembra (SITA/AP) - Načasovanie nie je všetko, keď ide o Oscarov. Rozhodne však veľmi pomáha. Dva veľké jesenné trháky - dráma režiséra Martina Scorseseho Na druhej strane a vojnový film Flags of Our Fathers Clinta Eastwooda, zariskovali so svojím uvedením do kín predčasne v oscarovej sezóne, keďže im okrem veľkej slávy a možným nominácií na cenu americkej filmovej Akadémie môže hroziť i zabudnutie. Film Na druhej strane od uvedenia do kín v októbri sprevádzajú mimoriadne pozitívne kritiky a prekročenie hranice 2,8 miliardy korún na tržbách znamená najväčší Scorseseho komerčný úspech.

Sága Flags of Our Fathers o bojoch na ostrove Iwo Jima počas druhej svetovej vojny nasledovala o dva týždne neskôr s podobne kladným hodnotením od odborníkov. Obecenstvo ho však prijalo vlažnejšie a s otváracími tržbami 924 miliónov korún nedosiahol úspech Eastwoodových najúspešnejších filmov ako Tajomná rieka (2003) a Million Dollar Baby (2004). Aj dva mesiace od uvedenia do kín si film Na druhej strane ešte slušne drží návštevnosť. Počas uplynulého víkendu mu patrila 15. priečka v Spojených štátoch. Flags of Our Fathers medzičasom už vypadol z prvej dvadsiatky. Nie že by na ziskoch toho-ktorého filmu v predoscarovom boji záležalo. Každý a najmä porota hlasujúca za Oscara sa však rád svojím názorom pripojí k víťazovi. Aj napriek tomu, že film Flags of Our Fathers je podľa kritikov kvalitný a ambiciózny, zdá sa, že práve návštevnosť a zisky mu pridali čo to na jeho noblesnom neúspechu. Prečo diváci tento film neprijali, ostáva záhadou. Problém pritom môže byť v jeho pochmúrnosti, prípadne realistických bojoch, ktoré môžu nápadne pripomínať súčasné bolestné skúsenosti v Iraku. Tajomná rieka a Million Dollar Baby debutovali zhodne v obmedzenom počte kín v decembri a do všetkých kín sa dostali presne načas, aby stihli najväčšiu vlnu predoscarovského ošiaľu. Aj vďaka tomu im komerčný úspech priniesol vytúžených Oscarov. Či sa aj film Flags of Our Fathers vydá na rovnakú cestu za slávou, sa zatiaľ nikto neodvažuje hádať.

Na druhej strane si naproti tomu veľmi jasne a cieľavedome kráča za svojou nomináciou na cenu Akadémie, ktorá by mala byť známa 23. januára. Je už pridlho v kinách a jeho úspech neopadáva, takže by mohol podobne ako filmy Americká krása (1999) či Nezmieriteľní (1992), ktoré do kín prišli koncom leta, nakoniec zúročiť prípadnú nomináciu na najlepší film. Počas celého roka sa hollywoodski producenti snažia o čo najlepšie načasovanie uvedenia filmu do kín, aby tak zachytili prípadnú nomináciu na Oscara a rovnako maximalizovali svoje komerčné zámery. Načasovanie sa týka najmä konca roka, kedy do kín prichádzajú očakávané prestížne spolupráce plné zvučných hollywoodskych hviezd, rovnako ako aj ťažšie drámy pre dospelé obecenstvo. Ich neskorší zisk pritom nezriedka stúpa alebo padá najmä vďaka predoscarovskému zápasu. Nominácia a prípadná výhra toho-ktorého filmu mu môže zabezpečiť zotrvanie v kinách ďalších niekoľko týždňov či dokonca mesiacov, čím sa jeho konečný zisk rapídne zvyšuje o milióny korún. Problém je, že všetci americkí filmoví tvorcovia súperia o tie isté peniaze a o tú istú sošku Oscara a kiná zahlcujú takým množstvom filmov, že diváci jednoducho nemajú energiu a čas vidieť ich všetky. V tomto zmysle najhoršia situácia nastáva v decembri, kedy do kín prichádzajú očakávané filmy, ktoré majú oscarové ambície. Je to filozofia "poslední budú prví" spoliehajúca sa na to, že 5 800-členná porota americkej filmovej akadémie sa bude zameriavať na najnovšie trháky a nebude si prácne spomínať na niečo, čo videla niekedy v septembri, októbri či novembri. V decembri 1998 sa podobným trikom dostal film Zamilovaný Shakespeare pred film Zachráňte vojaka Ryana. Medzi ďalších decembrových "oneskorencov", ktorí sa vďaka zvýšenej pozornosti pretlačili až k zisku najprestížnejšieho Oscara zo všetkých, patria i filmy ako Čistá duša (2001), Chicago (2002) a samozrejme Million Dollar Baby (2004). Všetko však môže byť aj úplne inak. Film Gladiátor (2000) prišiel do kín na jar, 10 mesiacov pred udeľovaním Oscarov, kým film Mlčanie jahniat bol v kinách dokonca rok pred svojím oscarovým triumfom. Počas tohoročných Oscarov každý očakával, že film Skrotená hora, ktorý do kín prišiel tiež v decembri, zvíťazí. Oscara za najlepší film si pritom odniesol film Crash, uvedený do kín v máji 2004.