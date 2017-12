Sofia Coppola porodila svoje prvé dieťa

30. nov 2006 o 8:36 SITA

BRATISLAVA 30. novembra (SITA/AP) - Americká režisérka Sofia Coppola porodila svoje prvé dieťa - dcéru Romy. V stredu to potvrdil jej hovorca Robert Garlock. Romy sa narodila v utorok v Paríži a jej otcom je režisérkin priateľ, spevák francúzskej rockovej skupiny Phoenix Thomas Mars. "Matka, otec i dieťa sú úplne v poriadku," povedal Garlock novinárom. Coppola je dcérou oscarového režiséra Francisa Forda Coppolu. Táto 35-ročná režisérka získala Oscara za najlepší scenár k filmu Stratené v preklade (2003), ktorý tiež režírovala. Jej posledným filmom je historická dráma Marie Antoinette s Kirsten Dunst v hlavnej úlohe. Tretí štúdiový album skupiny Phoenix It's Never Been Like That, ktorý kritici veľmi vychválili, vyšiel v máji tohto roka. Coppola bola štyri roky vydatá za režiséra Spika Jonza, no ich manželstvo sa v roku 2003 rozpadlo.