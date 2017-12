Najlepšie zarábajúcou herečkou Hollywoodu je Nicole Kidman

30. nov 2006 o 14:20 SITA

BRATISLAVA 30. novembra (SITA/AP) - Austrálska herečka Nicole Kidman je kráľovnou Hollywoodu, keď príde na pretras otázka peňazí. Držiteľka Oscara, ktorá si za jeden film účtuje v prepočte 476 miliónov korún, sa usadila na čele piateho výročného zoznamu najlepšie platených herečiek sveta. Ako v stredu uviedol The Hollywood Reporter, 39-ročná Kidman konečne porazila Juliu Roberts, ktorá so svojimi honorármi kraľovala posledné štyri roky. Tento rok sa Roberts do rebríčka pre pracovnú dovolenku, ktorú trávi výchovou svojich dvojročných dvojičiek, nedostala. Na druhom mieste skončila 30-ročná Reese Witherspoon so zárobkom 420 miliónov korún za film. Witherspoon toho roku získala Oscara za najlepší ženský herecký výkon v hlavnej úlohe za film Walk the Line. V prvej pätici sa umiestnili ešte Renée Zellweger, Drew Barrymore a Cameron Diaz. Aj ony berú za jediný film v prepočte 420 miliónov korún. V prvej desiatke sa nachádzajú aj Halle Berry (392 miliónov korún), Charlize Theron a Angelina Jolie (po 280 miliónov korún), Kirsten Dunst (od 224 do 280 miliónov korún) a Jennifer Aniston (224 miliónov korún).