Prehľad nominovaných na Billboard Music Awards

Kategória Nominovaní

Umelec roka Chris Brown

Nickelback

Rascal Flatts

Mužský umelec roka Chris Brown

Ne-Yo

Sean Paul

Umelkyňa roka Beyoncé

Mary J. Blige

Rihanna

Duo/skupina roka Nickelback

The Pussycat Dolls

Rascal Flatts

Nováčik roka Chris Brown

The Fray

Ne-Yo

Album roka All the Right Reasons - Nickelback

High School Musical - soundtrack, Various Artists

Some Hearts - Carrie Underwood

Singel roka hitparády Hot 100 Bad Day - Daniel Powter

Promiscuous - Nelly Furtado featuring Timbaland

Temperature - Sean Paul

Popový singel roka Hips Don't Lie - Shakira featuring Wyclef Jean

Promiscuous - Nelly Furtado featuring Timbaland

Temperature - Sean Paul

Album s filmovou hudbou roka Get Rich or Die Tryin'

High School Musical

Walk the Line

R'n'b/hip-hopový umelec roka Mary J. Blige

Jamie Foxx

T.I.

R'n'b/hip-hopový mužský umelec roka Jamie Foxx

Ne-Yo

T.I.

R'n'b/hip-hopová umelkyňa roka Beyoncé

Mary J. Blige

Mariah Carey

R'n'b/hip-hopové duo/skupina roka Dem Franchize Boyz

The Isley Brothers

Three 6 Mafia

R'n'b/hip-hopový album roka The Breakthrough - Mary J. Blige

King - T.I.

Unpredictable - Jamie Foxx

R'n'b/hip-hopový singel roka Be Without You - Mary J. Blige

So Sick - Ne-Yo

Unpredictable - Jamie Foxx featuring Ludacris

Rapový umelec roka Sean Paul

T.I.

Yung Joc

Rapový album roka Tha Carter II - Lil Wayne

Curtain Call: The Hits - Eminem

King - T.I.

Rapový singel roka It's Goin' Down - Yung Joc

Lean Wit It, Rock Wit It - Dem Franchize Boyz featuring Lil Peanut & Charlay

Snap Yo Fingers - Lil Jon featuring E-40 & Sean Paul of the YoungBloodz

Country umelec roka Kenny Chesney

Rascal Flatts

Carrie Underwood

Country mužský umelec roka Kenny Chesney

Toby Keith

Tim McGraw

Country umelkyňa roka Faith Hill

Carrie Underwood

Gretchen Wilson

Country duo/skupina roka Brooks & Dunn

Rascal Flatts

Sugarland

Country album roka Me and My Gang -Rascal Flatts

Some Hearts - Carrie Underwood

The Road and the Radio - Kenny Chesney

Country singel roka If You're Going Through Hell (Before the Devil Even Knows) - Rodney Atkins

Summertime - Kenny Chesney

The World - Brad Paisley

Moderný rockový umelec roka AFI

Red Hot Chili Peppers

Shinedown

Moderný rockový singel roka Animal I Have Become - Three Days Grace

Dani California - Red Hot Chili Peppers

The Kill (Bury Me) - 30 Seconds To Mars

Rockový umelec roka Disturbed

Nickelback

Shinedown

Rockový singel roka Animal I Have Become - Three Days Grace

Dani California - Red Hot Chili Peppers

Speak - Godsmack

Rockový album roka All the Right Reasons - Nickelback

Back to Bedlam - James Blunt

Stadium Arcadium - Red Hot Chili Peppers