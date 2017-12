Robo Grigorov vydal nový dvojalbum Balady

Bratislava 30. novembra (TASR) - Spevák Robo Grigorov vydal v týchto dňoch nový album Balady.

30. nov 2006 o 17:59 TASR

Vychádza po sedemročnej odmlke a už jeho samotný názov - Balady - naznačuje, že je plný pomalších songov, a to dokonca na dvoch CD. "Nahrával som si rýchlejšie aj pomalé skladby a zhodou okolností sa vydavateľovi viac páčili tie pomalé. Skoncipoval ich teda ako album pomalých pesničiek, kde je 12 nových a 12 starších pesničiek," hovorí Grigorov. Za nápadom vydať rovno dvojalbum vraj tiež treba vidieť vydavateľa. "Ja som nemal dôvod nesúhlasiť. Povedal som, že v tom nevidím najmenší problém a zostavili sme ho," vysvetľuje. Na jednom z CD sa nachádzajú úplne nové skladby, pod ktoré sa podpísali textári Vlado Krausz, Miro Jurika, Daniel Mikletič a Robo Grigorov. Práve z tohto CD pochádza singel Povedzme Na druhom CD si fanúšikovia Roba nájdu 12 balád, medzi ktorými nechýbajú osvedčené hity rokov minulých: Dvaja, Modlitba lásky, Kým ťa mám, Mám 300 mesiacov, Po víne, Pocta Majakovskému a ďalšie. "Niektoré sú síce aj dvadsaťročné, napríklad v prípade pesničky Dvaja. Sú tam ale aj pesničky z roku 1999 alebo trošku neskoršieho dáta. Asi v roku 2001 som sa rozhodol, že si budem pesničky nahrávať už iba doma. Najstaršie z nových balád sú teda z roku 2001 a najmladšie sú 2005-ky," dodal Grigorov, ktorý je známy perfekcionista. "Zvykol som si na to, že v podstate nikdy nikomu až tak nevyhoviem. A ja tým ľuďom rozumiem, prečo majú so mnou problém. S každým ostatným totiž robia za tie isté peniaze, ale nie toľko ako so mnou. Ja ale nejdem po peniazoch, ale ako to bude nakoniec vyzerať. A je mi jedno, či pri tom vypľujem dušu. Verím, že jedna pesnička sa dá nahrávať aj pol roka, aby som si nakoniec povedal, to je ono. Neviem si to predstaviť ináč a určite je to so mnou ťažké," vraví.