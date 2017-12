Filmový festival s lahôdkami

1. dec 2006 o 10:15 (jak)

„Si ... závistlivá nula, ty žebráák.“ Toto je jedna z viet, ktoré zaznejú v päťminútovom filme Šimijé, vynikajúcej parafráze slovenskej rapovej kultúry. Keďže Šimijé používa jazyk hip-hopovej kapely Kontrafakt, teda silnú koncentráciu trápnych vulgarizmov, je nemožné citovať viac. Neprekáža to, film je na www.azyl.sk a na veľkom plátne sa objaví v nedeľu večer.

Vtedy bude súťaž krátkometrážných filmov Azyl vyhlasovať výsledky a premietať 1- a 5-minútové filmy. Šimijé si tam zrejme odnesie aj dve nové azylové ceny - Cenu poroty a Cenu Rádia FM za hudbu a zvuk.

Hoci Medzinárodný filmový festival Bratislava má za sebou osem rokov a Azyl len dva, obidva priniesli do kinematografického života na Slovensku čerstvý vzduch­, až prievan. Aj kvalita oboch narastá, pri mladom Azyle z roka na rok vystrelila nahor. Je to aj preto, že do súťaže sa prihlásili profesionáli aj „budúci profesionáli“, teda študenti umeleckých škôl.

„V minulom ročníku bola vyššia úroveň minútových filmov, tento rok sú lepšie päťminútové,“ zhodnotil Maroš Hečko, organizátor Azylu. Napríklad päťminútové filmy Šimijé, Pop, Dni, animované snímky Afrika alebo Pik a Nik sú profesionálne po formálnej stránke, a tiež rozkošné alebo drzé, ale najmä zábavné.

Vstupenky na MFF Bratislava sa pohybujú od 69 do 99 korún. Filmy, ktoré festival prinesie, sú ovenčenými titulmi a pri mnohých z nich vďaka logike našich distribučných spoločností druhá šanca nebude. Slon, Osamelý Jim, Trinásť, Svetlá súmraku, Cesta do Guantánama, to sú len čriepky filmov od uznávaných režisérov. Keď v Auparku nahliadnete do programu, možno prestanete dúfať, že sa vám podarí vidieť všetko, čo by ste chceli.

Napríklad, dnes večer príde osobne uviesť svoj film Zberačka tiketov režisér Jeffrey Jeturian z Filipín, no v inej sále sa bude premietať film Capote o slávnom spisovateľovi Trumanovi Capotem.