Brno

MÔŽETE SA TEŠIŤ

1. dec 2006 o 0:00

Litografie 1995 - 2005

Pražská galéria Louvre vydáva každý rok kalendár grafických listov súčasných českých umelcov. Od roku 1995 má vždy dvanásť vybraných umelcov možnosť tvoriť pre tento kalendár svoje litografie a sieťotlače. Do projektu sú zapojení uznávaní maliari strednej generácie, traja maliari mladšej generácie, ako aj Michal Gabriel a Čestmír Suška, ktorí sa najčastejšie prezentujú sochárskou prácou. Posledné dva roky sa projektu zúčastňujú: Tomáš Císařovský, Jiří David, Vladimír Franz, Michal Gabriel, Karel Jerie, Petr Kožíšek, Martin Mainer, Petr Nikl, Jan Pištěk, Antonín Střížek, Čestmír Suška a Jakub Špaňhel. Vernisáž 5. 12. o 17.00 - galéria Kabinet, Radnická 4. Otvorené po - pia od 10.00 do 18.00 (25. a 26. 12. 2006 a 1. 1. 2007 zatvorené). Každú stredu voľný vstup.



MUSILKA - LIDOVÝ DŮM

15. 12. Spirituál kvintet o 19.30

ERNŮV SÁL STAREJ RADNICE

14. 12. Tradičný predvianočný koncert o 19.00

VEĽKÁ ZASADACIA SÁLA NOVEJ RADNICE

16. 12. Predvianočný koncert: Koledy európskych národov o 19.00

FLÉDA

15.12. Break 4 Beats

21. 12. Tatabojs

MÚZEÁ A GALÉRIE

KNIHOVNA JIŘÍHO MAHENA, Kobližná 4

W. A. Mozart 1756 - 2006 (do 31. 12. 2006)

TECHNICKÉ MUZEUM, Purkyňova 105

Život a dielo Kurta Gödela (do 30. 12. 2006)

ANTHROPOS, park Pisárky

Na hrdle krása. Súbor náhrdelníkov od neolitu do začiatku 20. storočia (do 21. 1. 2007)

GALERIE MLADÝCH, Radnická 4

Bařinka a Pavel Strnad: MORAL COMBAT (do 8. 12.)

KONCERTY A KLUBY

MERSEY MUSIC PUB

1. 12. Fever o 20.00

2. 12. DnB Wave o 20.00

4. 12. Noche Latina o 20.00

5. 12. Yvonne Sánchez + Brazilian Mood o 20.00

6. 12. Mikulášska párty Jazykovej školy ILC international house o 20.00

7. 12. Vlasatý večierok čiže Oldies párty o 20.00

MUSILKA - LIDOVÝ DŮM

1. 12. The Doors revival o 20.00

6. 12. Vladimír Mišík & etc... band o 19.30

7. 12. UDG + Imodium o 19.30

KLUB LEITNEROVA

6. 12. Rusty nail o 19.30

7. 12. Ozvěna a hostia: Sekvoj o 19.30

KLUB ALTERNA

3. 12. Nigun o 20.00

7. 12. Autopilote + Yumiko Ishijima o 20.00

FLÉDA

1. 12. Elektra special / Vitalic

DIVADLÁ

BEZBARIÉROVÉ DIVADLO BARKA

3. 12. Prima la musica Poi le parole + Divadelní ředitelství o 19.00

5. 12. The alien grammar show o 8.30 a 10.30

5. 12. Prima la musica Poi le parole + Divadelní ředitelství o 19.00

6. 12. Frank Novotny and The case of the 2nd conditional o 8.30 a 10.30

7. 12. The detectives o 8.50 a 10.30

STUDIO MARTA

1. 12. Hra na Leara o 19.30

4. - 6. 12. Princezna T. o 19.30

KULTURNÍ DŮM RUBÍN

2. 12. Dnes vás baví holohlaví o 19.30

3. 12. Hodina zpěvu o 15.00

DIVADELNÍ STUDIO V

2. 12. Přes přísný zákaz dotýká se sněhu o 19.00

3. 12. Nezbedné pohádky o 15.00

(jv)