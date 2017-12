Viedenské múzeum otvorilo pri príležitosti ukončenia Freudovho roka 2006 mimoriadnu výstavu portrétov Sigmunda Freuda od rakúskeho maliara Arnulfa Rainera pod názvom Rainer o Freudovi. Pre výstavu vybral 27 portrétov Freuda na fotografiách z rôznych fáz jeho života a premaľoval ich. Výtvarník chcel preskúmať Freudovo podvedomie umeleckými prostriedkami. Nechcel eliminovať tvár, ale zdôrazniť "to ostatné". Výstava premaľovaných fotoportrétov Rainer o Freudovi potrvá vo viedenskom Múzeu Sigmunda Freuda na Berggasse 19 do 19. marca 2007. Otvorené je denne od 9.00 do 17.00, vstupné je pre dospelých 7 a pre študentov 4,50 eura.