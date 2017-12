Ben Affleck sa chce venovať filmovej réžii

1. dec 2006 o 8:30 SITA

BRATISLAVA 1. decembra (SITA) - Americký herec Ben Affleck pohrozil, že ak mu neponúknu ďalší dobrý scenár filmu, ktorý by mohol režírovať, zo zúfalstva vezme rolu vo filmovej adaptácii seriálu Pobrežná hliadka. Hviezda filmu Pearl Harbor (2001) si zúfalo túži zasadnúť na režisérsku stoličku a skončiť s herectvom. Filmovým producentom dal ultimátum, že buď ocenia jeho režisérske kvality vo filme Gone, Baby, Gone a ponúknu mu ďalší projekt, alebo si zahrá postavu Mitcha Buchanona v Pobrežnej hliadke, ktorú roky stvárňoval David Hasselhoff. "Dúfam, že sa filmárom tá snímka zapáči a dostanem ďalšie ponuky," povedal pre magazín Hotdog. "Ak nie, tak si fakt zahrám vo filme Pobrežná hliadka," vyhráža sa Affleck. Gone, Baby, Gone je v poradí druhým Affleckovým režijným počinom. Po prvý raz mal možnosť vyskúšať si náročnú profesiu režiséra v roku 1993 hneď v niekoľkých snímkach. Informácie zverejnil portál breakingnews.iol.ie.