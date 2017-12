Na festivale Sundance sa v premiérach predstavia veľké hviezdy

1. dec 2006 o 11:00 SITA

BRATISLAVA 1. decembra (SITA/AP) - Hollywoodsky herec Samuel L. Jackson uvedie na januárovom filmovom festivale Sundance dva filmy, kým hviezdy ako Lindsay Lohan, Gwyneth Paltrow a Penélope Cruz predstavia po jednom filme. Na najznámejšom americkom festivale nezávislých filmov uvedú film Black Snake Moan, kde sa po Jacksonovom boku v príbehu bluesového hudobníka, ktorý chce ochrániť zneužívanú ženu, predstaví i Christina Ricci a Justin Timberlake. Jackson uvedie i film Resurrecting the Champ, v ktorom si zahrali hviezdy ako Josh Hartnett, Teri Hatcher a Alan Alda. Lindsay Loha a Jared Leto predstavia film Jarretta Schaefera Chapter 27 o vrahovi Johna Lennona Markovi Chapmanovi. Gwyneth Paltrow spolu s Penélope Cruz a Dannym DeVitom uvedú film Jakea Paltrowa The Good Night. Medzi ďalšími premiérami na festivale Sundance budú i filmy ako King of California režiséra Mika Cahilla s Michaelom Douglasom a Evan Rachel Wood v hlavných úlohách, ale aj The Savages režisérky Tamary Jenkins s Philipom Seymourom Hoffmanom a Laurou Linney, či film Trade režiséra Marca Kreuzpaintnera s Kevinom Klineom v hlavnej úlohe. Režisér Nelson George sa na záver festivalu predstaví s filmom Life Support v hlavnej úlohe s Queen Latifah. Festival Sundance sa uskutoční od 18. do 28. januára v Park City v Utahu.