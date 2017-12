Spevák, ktorý vždy vedel, kým chce byť - Tomáš Bezdeda

BRATISLAVA 1. decembra (SITA) - Finalista speváckej súťaže Slovensko hľadá SuperStar 1 Tomáš Bezdeda oslávi v sobotu 2. decembra 20. narodeniny. Modrooký Tošo prišiel do Bratislavy zo žilinského sídliska ...

BRATISLAVA 1. decembra (SITA) - Finalista speváckej súťaže Slovensko hľadá SuperStar 1 Tomáš Bezdeda oslávi v sobotu 2. decembra 20. narodeniny. Modrooký Tošo prišiel do Bratislavy zo žilinského sídliska Solinky. Spevák, ktorý dobyl Bratislavu a celé Slovensko nielen hlasom, ale aj veselým úsmevom, maturoval na Strednej poľnohospodárskej škole v Žiline. Oveľa vrúcnejší vzťah ako k štúdiu má však k svojej gitare a klavíru. Jeho životným vzorom je gitarista a vokalista skupiny Pink Floyd David Gilmour. Do dotazníka pred vstupom do súťaže Tomáš napísal, že v speve ho najviac podporujú rodičia, spolužiaci a kamaráti. Už vtedy vedel, že ak sa raz stane slávny, ponechá si svoje civilné meno. Na kasting, ktorý rozhodol o jeho ďalšej kariére, prišiel 12. novembra do Žiliny. Trému si čiastočne uvedomoval, ale tvrdí, že keď si je svojím výkonom istý, stráca ju.

Počas semifinálového večera 7. januára 2005 zaspieval Bezdeda skladbu skupiny Aya Malý princ. Zmenu jeho vizáže vtedy ocenila aj porotkyňa Lenka Slaná. Paľo Habera mu vtedy povedal, že má v sebe obrovský potenciál, ktorý ale zatiaľ naplno nevyužíva. Skritizoval ho za veľa intonačných problémov, ale celkovo ho pochválil. Porota mu vtedy dala zelenú a on sa tešil na veľké finále.

Keď stál Tošo na pódiu počas prvého finálového večera a spieval skladbu skupiny Tublatanka - Dnes, bol jednoducho čarovný. Aspoň pre Lenku Slanú. Večného kritika Paľa Haberu milo prekvapil. Spieval podľa neho o šesťdesiat percent lepšie ako pri predošlej skúške. V tom čase bol ale Tomášov pohyb po pódiu stále veľmi ostýchavý a kŕčovitý.

Na druhý finálový večer si pripravil skladbu Erica Claptona Tears In Heaven. Porotca Julo Viršík vtedy dobre odhadol, že jeho chlapčenská úprimnosť a akási bezbrannosť pôsobia na ľudí veľmi pozitívne. "Určite si ešte nepovedal posledné slovo," povedal vtedy Tomášovi Viršík. "Prezentovať túto skladbu je pre kohokoľvek iného okrem pána Claptona veľmi ťažké, lebo len on vie, čo pre neho znamená a navyše medzi tebou a ním je asi 40-ročný rozdiel," doplnila ho Slaná. Tomáš v hre o titul prvej slovenskej SuperStar ostal aj naďalej a na tretí finálový večer si vybral pieseň When You Are In Love With A Beautiful Woman od skupiny The Hook. V tejto časti už Viršík ocenil aj jeho pohybové napredovanie. Vybral si pesničku, ktorú nepokazil a to v súťaži nedokázal každý.

Ôsmy aprílový večer a deviate finálové kolo znamenalo pre Tomáša definitívny koniec a odchod zo súťaže. Spomedzi mužského zastúpenia sa dostal aj tak naďalej. Ani jeho snaha na pódiu a ani esemesky fanúšikov mu nepomohli. Do absolútneho finále postúpili jeho dve najväčšie rivalky - Katka Koščová a Martina Šindlerová.

Tomáš sa vďaka svojej popularite stal stredobodom záujmu nielen médií. Na jednej diskotéke na neho zaútočil neznámy muž a presne miereným úderom do tváre ho zrazil na zem. Nepríjemný incident sa stal v decembri 2004 v žilinskej mestskej časti Bytčica.

Chlapec s nesmelým pohľadom sa síce slovenskou SuperStar nestal, ale podarilo sa mu vydať debutový album. Na koncertnom turné k albumu sa na pódiu objavil v spoločnosti druhého finalistu Martina Kelecsényiho. Počas turné ich sprevádzala skupina Aya. Bezdeda na koncertoch predstavil svoj debutový album Obyčajné slová a Kelecsényi album Ten čas príde. Medzitým prišla aj ponuka zo Slovenskej televízie. Tošo sa stal novou tvárou verejnoprávnej televízie, kde moderoval hudobnú hitparádu XXL. Bezdedov hlas počuť aj v jednom z animovaných filmov Walta Disneyho Udatné kuriatko. Do filmu o malom, ale smelom kuriatku menom Kiki-Riky naspieval pesničku s názvom Ja viem.

Okrem prác na novom albume a záchrane života bývalého poslanca Jozefa Banáša, znamenal tento rok pre Bezdedu aj návrat na televízne obrazovky v ďalšej veľkej televíznej show. Aj keď sa dlho v relácii Slovensko hľadá SuperStar javil ako úplné pohybové poleno, v Let´s Dance svojou obratnosťou šokuje. Jeho partnerkou na tanečnom parkete je Mirka Kosorínová, ktorá o Tošovi povedala, že tancovanie ho veľmi baví. Tomáš si postupne zlepšil celkové držanie tela, rýchlo získava krokovú pamäť a diváci ho milujú pre jeho absolútnu bezprostrednosť. Jeho partnerkou mimo parketu je moderátorka Adela Banášová. Okrem televíznych vystúpení sa prednedávnom začalo jeho meno opäť skloňovať aj vďaka novému albumu Ostrov, ktorý nahral so skupinou Aya v ich štúdiu v žilinských kasárňach len prednedávnom. "Cítil som sa tam ako doma - bol to úplne iný pocit ako pri nahrávaní prvého albumu. Vtedy som prišiel do neznámeho štúdia, musel som spoznať nových ľudí a na všetko si zvyknúť, aby som sa mohol sústrediť na nahrávanie," porovnal nahrávanie prvého a druhého album v rozhovore pre agentúru SITA. S odstupom času zhodnotil, že debut Obyčajné slová vznikal rýchlo a v strese. Album dostal názov podľa piesne Ostrov veľkých prevratov, ktorú si Tomáš na album napísal sám.

