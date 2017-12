Už nie dievča, ešte nie žena - Britney Spears

BRATISLAVA 1. decembra (SITA) - Popová princezná Britney Jean Spears sa narodila 2. decembra 1981 v mestečku Kentwood v americkom štáte Louisiana. Ako malú ju rodičia Jamie a Lynne prihlásili do tanečnej ...

1. dec 2006 o 14:45 SITA

BRATISLAVA 1. decembra (SITA) - Popová princezná Britney Jean Spears sa narodila 2. decembra 1981 v mestečku Kentwood v americkom štáte Louisiana. Ako malú ju rodičia Jamie a Lynne prihlásili do tanečnej školy, kde sa jej veľmi darilo. Oveľa viac ju však lákalo spievanie. Britney má dvoch súrodencov - staršieho brata Briana a mladšiu sestru Jamie Lynn. Jej rodičia sa však medzičasom rozviedli. Študovala na súkromnej škole Parklane Academy v meste McComb v americkom štáte Mississippi, ktorú reprezentovala v basketbale. Ďalej pokračovala na konzervatóriu v New Yorku. Chvíľu pracovala aj ako inštruktorka aerobiku v telocvični svojich rodičov.

Svoju kariéru odštartovala v detskom programe Mickey Mouse Club (MMC). Po prvý raz v ňom chcela vystúpiť, keď mala iba osem rokov, ale napokon si ju nevybrali. Vďaka tomu sa dostala do show Ruthless, ktorá sa na Broadwayi hrala celé dva roky. Keď mala jedenásť rokov, znova sa prihlásila do MMC a režisér ju už do programu chcel. Práve tam sa stretla so svojím neskorším priateľom Justinom Timberlakeom a inými dnešnými hviezdami.

Zlom v jej živote nastal až vtedy, keď začala koncom 90-tych rokov spievať. Svoj debutový album vydala v roku 1999 pod názvom ...Baby One More Time. Celosvetovo sa z neho predalo trinásť miliónov kópií. S prevahou vtedy prevalcovala konkurenciu a z MTV Europe Music Awards si odniesla štyri sošky. O rok neskôr vznikol jej druhý album Oops!...I Did It Again, ktorým si definitívne upevnila svoju pozíciu. Z neho sa však predalo o štyri milióny kópií menej. Odvtedy pridala na svoje konto ďalšie tri albumy: Britney (2001), In The Zone (2003) a Greatest Hits: My Prerogative (2004). Stala sa vôbec prvou speváčkou, ktorej album, rovnako ako singel obsadili prvé miesta v hitparáde, pričom išlo o jej debut. Brit alebo Pinkey, ako ju nazývajú priatelia, obdivuje Madonnu, Björk a Mariah Carey. S Madonnou dokonca naspievala skladbu Me Against The Music, ktorá sa nachádza na albume In The Zone.

V roku 1998 sa zamilovala do speváka Justina Timberlakea. Chodili spolu štyri roky a Britney sa snažila celý svet presvedčiť, že je stále panna. Medzitým vyhlásila, že chce chodiť na vysokú školu a študovať právo týkajúce sa zábavy a showbiznisu.

Panna Britney pre magazín Rolling Stone pózovala v roku 1999 iba v spodnej bielizni, čo pobúrilo Americkú asociáciu rodiny. Aj vďaka fotografii na titulke sa začalo špekulovať o tom, či sú jej prsia skutočné alebo plné silikónu. Ona však fámy o umelom zväčšení pŕs odmietla.

Prirodzená blondína sa onedlho zúčastnila reklamnej kampane spoločnosti Pepsi a stala sa jej novou tvárou. Magazín FHM ju v roku 2001 označil za druhú najsexy ženu sveta. Predbehla ju iba kolegyňa Jennifer Lopez. Jej vtedajšia najväčšia rivalka Christina Aguilera popredné miesto neobsadila.

Herectvo si Britney vyskúšala tiež niekoľkokrát, ale jej výkony pred kamerami sú skôr poľutovaniahodné. Dostala ponuku hosťovať napríklad v seriáloch Dawsonov svet, Beverly Hills 902 10 či Sex v meste. Nakoniec sa v žiadnom z nich neobjavila. V roku 2000 prijala ponuku hrať vo filme Scarie Movie, no nakoniec ju odmietla, pretože v čase natáčania musela koncertovať. Vo svete filmu debutovala v roku 2002 filmom Crossroads, ale divákov aj kritikov ním sklamala. Podľa posledných správ si mala zahrať aj dcéru Brucea Willisa v Smrtonosnej pasci 4.

Združenie PETA bojujúce za práva zvierat ju niekoľkokrát kritizovalo, že si vo svojich vystúpeniach obliekla extravagantné kúsky oblečenia pochádzajúce zo živých zvierat.

Britney svoj život a doterajšie pôsobenie zhrnula do dvoch kníh. Jej hviezda žiari na Hollywoodskom chodníku slávy od 17. novembra 2003. Ako hviezda, aj ona si z času na čas dopraje pocit, že môže robiť čokoľvek a svet ju za to bude obdivovať. V januári 2004 sa napríklad vydala za priateľa z detstva Jasona Alexandra v Las Vegas, no manželstvo po dvoch dňoch anulovali. V júni toho istého roku sa ešte stihla zasnúbiť s bývalým tanečníkom Kevinom Federlineom. Zosobášili sa v septembri 2004. Po svadbe s ním sa stala nevlastnou matkou dvoch jeho detí.

Vo februári 2005 vyhrala svoju prvú Grammy za najlepší tanečný výkon vo videoklipe k skladbe Toxic. Na svojej internetovej stránke onedlho oznámila, že je tehotná. Matkou sa po prvý raz stala 14. septembra 2005. Jej syn Sean Preston sa narodil o 13:00 v kalifornskej Santa Monice. Už v októbri však mladá rodina musela svoj dom rýchlo opustiť. Ničivé požiare, ktoré oblasť zasiahli, viedli k rýchlej evakuácii viacerých obyvateľov, medzi ktorými boli aj oni.

Takmer po roku, len s dvojdňovým rozdielom, rodila Britney zasa. V médiách sa najskôr objavila správa, že meno jej druhého syna je Sutton Pierce, Britney však po šiestich týždňoch zverejnila, že jej druhorodený syn sa volá Jayden James Federline. Šťastné chvíľky v kruhu rodiny však nemali dlhé trvanie. Začiatkom novembra totiž popová princezná podala žiadosť o rozvod. Ako dôvod manželia uviedli neprekonateľné dôvody.

