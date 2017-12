FRESH: predstavujeme house stage

Na silvestrovský house stage v Elame sme pre vás namiešali naozaj chutný koktail z 5 djov :-) Základ tvoria špičkoví zahraniční hostia (dj Ron, Dan Cooley), pridali sme aj trošku overenej kvality (Haberland & Glaubic) a na záver dochutili skutočným talent

1. dec 2006 o 14:35

Dj Ron (onelouder.irl/esp)

Djskú kariéru začal na University College v Dubline v r. 1993. Najprv sa mu podarilo vybudovať si reputáciu v Írsku ako techno Dj, neskôr ako producent známy na Dublinskej undergroundovej scéne. Obľúbeným sa stal aj pre showmanské schopnosti a jeho „obchodnou značkou“ sa stal funky štýl :-) V tomto období hrával s mnohými zásadnými svetovými djskými menami: Felix Da Housecat, Slam, Billy Nasty, Funk D'Void, Dave Clarke, Dave Tarrida či Richie Hawtin a vystupoval vo všetkých významnejších írskych kluboch: UFO, Temple Bar Music Center, The Tivoli, The Kitchen a hudobných festivaloch. V r. 2001 sa vrátil do štúdia a založil label 'One Louder', zameraný najmä na funky techno. Vydal viacero úspešných 12 palcových vinylov vrátane trackov ako Pilabarcor či Subconscious Threat. Od r. 2004 pôsobí v Barcelone v renomovanom Zenntraus club, kde ho poznajú ako „kreatívne epicentrum vynikajúcej elektronickej hudby“ :-) Ron hráva aj v ďalších katalánskych kluboch, pôsobí aj v televízii a rádiách zameraných na elektronickú hudbu. Hudobne inklinuje k energickému techhouse s funky nábojom. Je považovaný za jeden z najväčších talentov írskej tanečnej scény.



Dan Cooley (clubber.cz)

Dan Cooley, vlastním jménem Dan Walterstein, objevil svou touhu pouštět lidem reprodukovanou hudbu už na základní škole, potažmo na škole střední, což nakonec vyústilo v pravidelné porevoluční pořádání tzv. nezávislých diskoték, kde tenkrát zněla „indies“ hudba ve všech svých podobách. Až první stálé rezidence v Poachers klubu Poděbrady v něm probudily touhu sledovat další obzory klubové hudby a tak se seznámil s prvními počiny tanečních kapel typu Sunscream, Shamen, Spooky nebo Underworld. Chuť mixovat taneční hudbu z vinylů se v Danovi probudila v roce 99´ a tak nelenil a s kamarádem pořídil svoje první Technicsy. Věci se dali do pohybu, následovala řada hraní po různých místech ČR i Slovenska a nezbytné letní festivaly. Dan prošel Roxy Bookingem a v současné době je pod patronací stáje Clubber.cz a Radia 1, kde každé pondělní a páteční dopoledne provází posluchače po vlně 91,90. Zároveň je rezidentem dvou pražských klubů – Chateau L´enfer Rouge s nocí Colorful House a v CZ Beatu nově s Multicolored. V loňském roce se v Praze účastnil rezidentních Elevation a Meccamix. Layo&Bushwacka!, Justin Robertson, Phil Perry, Nils Hess, Timmy S, Cass, Colin Dale, Andrew Blake, Phil Kieran, Eddie Richards, Jay Dee, Seb Fontaine, Slam, John Graham... to jsou zahraniční jména, se kterými měl možnost Dan hrát.



Jeho další aktivity jsou produkčního a programového charakteru, vytváří hudební ambassadoring jednoho multižánrového konceptu a patří mezi členy Akademie populární hudby ČR. V letošním roce vystoupil na festivalech Svojšice, Hradhouse, SOL a Poděbrady Open Air.

Pete Loop (dustream/spiral.sk)

Peter hráva na gramofónoch už od roku 1993. Ako 17-ročný vyhral súťaž v mixovaní JUNIOR DMC a neskôr obsadil 3 miesto v 96tom a 2he v 99 na klasickej DMC súťaži. Hral rôzne štýly, najprv hip hop potom rôzne odrody house a techna, ktorým sa venuje dodnes. Od roku 95 hral po boku tureckého dja Mustafu, s ktorým mali rôzne rezidencie na strednom Slovensku (Letisko, COnightpub, Casablanka). Na Slovensku hral vo väčšine dobrých klubov ako U-klub, Elam, Extreme a tiež na legendárnom Booomerangu. V rokoch 2002 a 2003 žil v Írskom Dubline, kde spoznal dja Jeffa Waltersa, s ktorým hrával back2back sety a vymietli spolu väčšinu Dublinských klubov ako TBMC, Viva, Bodkins, Woodoo, Mono. Svojho času mali rezidentnú stredajšiu noc v najväčšom klube v Dubline v Tivoli a sobotné vo Switch. Hral po boku takých mien ako Advent, Cloude Young, Jay Danhem, Jeff Milligan. Minulý rok hral v Barcelone v klube Zenntraus vo februári a keďže sa majiteľovi klubu Petrov set páčil, bol tam hrať už viackrát. V zimných mesiacoch spolu s Jeffom Waltersom hrávajú v Alpách v Kitzbueheli.

V súčasnosti žije doma vo Zvolene, kde začína produkovať vlastnú tvorbu a popri tom je ako dj častým hosťom v klube Ministry vo Zvolene a tiež na každej lepšej žúrke v okolí poriadanej agentúrami Dustream a Spiral.

Martin Haberland (benchmark.sk)

Narodil sa v Košiciach, kde štyri roky pôsobil ako rezident legendárneho košického klubu Joys Club. Jeho rastúca reputácia na Slovensku bola podporená hraním v bratislavskom klube ELAM, na najväčšej slovenskej klubovke Doubledecker, kde sa prezentoval novým jedinečným soundom vychádzajúcim z americkej house music (New York style). Jeho afterparty po Doubledeckeri sa čoskoro stali veľmi populárne. K ďalšiemu nárastu popularity Martina Haberlanda došlo po sérii kluboviek Sunshine and Sunshine Clubbing, pre ktorú namixoval aj známe CD. V Českej republike vydal mixovanú kompiláciu pre festival v Macháči (r. 2001).

Od januára 2001 rozbehol spolu so svojim priateľom Marošom Glaubicom unikátny koncept pravidelných mesačných parties pod názvom, ktorý hovorí za všetko: MUSIC IS EVERYTHING. Na týchto parties hrávajú spolu na 4 gramofónoch a 2 mixpultoch, pričom si pozývajú renomovaných hostí z rôznych žánrových oblastí v rámci house music (deep house, tribal house, electro...): Sasse aka Freestyle Man (Moodmusic/finland), Nigel Hayes (Chaser/Soma/UK), Courtney (Contrastmusic/US), Alex Moran (Weekender/UK), LHK (Tango/20:20 Vision), Basti Schwarz (Tiefschwarz), C-Rock (Stir15), Tom Di Matteo (Missive), DJ T. (Get Physical), Phonique (Dessous / Pokerflat) či Jimpster (Freerange).



V súčasnosti sa už neorganizujú MIE každý mesiac, avšak svoj legendárny charakter si zachovali. Martin Haberland naďalej hráva v mnohých kluboch vo svete (Viedeň, Praha, Gyor, Varšava, Krakow...) ako aj na Slovensku.

Maroš Glaubic (benchmark.sk)

Rodený Košičan začal djskú kariéru v legendárnom klube Joys Club už pred desiatimi rokmi. Po odchode do Bratislavy na vysokú školu, naďalej pracoval na svojich djských zručnostiach a reputácii. Po niekoľkých rokoch sa zúčastnil ako promotér aj ako rezident houseového stageu na rozbehu obľúbených Doubledeckerov v klube ELAM. Na Slovensko priniesol djov ako Halo & Hipp-E, David Duriez, Heiko Laux, Pascal FEOS, DJ Buck, Tee Bee, Samuel L. Session or Chris Duckenfield.

Od januára 2001 rozbehol spolu so svojim priateľom Martinom Haberlandom unikátny koncept pravidelných mesačných parties: MUSIC IS EVERYTHING. Spolu s priateľom Dj Crumbom rozbehli aj label Benchmark Recordings, ktorý slúži ako priestor pre miestne talenty, ale tracky na ňom vydali aj djské hviezdy ako Alex Dean aka Souldoubt (Freaked/Bluem/UK) či Liam Swarbrick aka LHK (Tango/Detour/UK).



Maroš Glaubic naďalej organizuje spolu s Martinom Haberlandom párty MIE a občasne hráva aj lounge music a chillout v bratislavskom klube Radosť.

Predpredaj lístkov: www.ticketportal.sk

Cena lístka v predpredaji 275,- Sk.

Viac informácií na www.freshparty.sk

_______________________________

FRESH *silvester edition

31. 12. 2006

klub Elam, Bratislava

open: 21.00 hod.

house * tech-house floor:

Ron (Esp.) @ Peet Loop

Glaubic @ Haberland

Dan cooley (Cz)

techno * schranz floor:

Toky @ Loktibrada

Breeth

Tronic

Superfly djs

freestyle floor:

Dee M & Matthew

C.O.D.E.

Gabriel Brunner

Info:

posilnený zvuk a svetlá, vjing s polnočným odpočítavaním, akciové drinky, šampanské, silvestrovská výzdoba