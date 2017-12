WaterFlow (NL, SK) – vypočujte si opäť niečo nové.

Unikátne spojenie slovenských hudobníkov a holandskej speváčky, predstavuje formácia WATERFLOW, ktorú budete mať možnosť vidieť na troch vystúpeniach v Bratislave, v najbližších dňoch.

1. dec 2006 o 14:53

Repertoár skupiny tvorí mix akustickej hudby, ovplyvnenej bluegrassom, jazzom, swingom, country hudbou a inými štýlmi. Dominuje tu jedinečný, citlivý a energický spev holandskej speváčky Loes van Schaijk a bravúrne inštrumentálne výkony ostatných muzikantov, známych aj z rôznych iných hudobných skupín. V stabilnom nástrojovom obsadení sa predstavujú okrem spevov tiež akustické nástroje typické pre hudobný štýl bluegrass. Na banjo sa predstaví Richard „Cifo“ Cíferský (v minulosti tiež v kapelách Veget Band, 29 Strings či Fragment, pravidelne účinkujúcej aj v USA a dlhoročný predseda Slovenskej bluegrassovej asociácie), na mandolínu uvidíte hrať Michala „Baja“ Baroka (tiež z kapely Meantime, v minulosti 29 Strings, ASO, Tomáš Peško Band,...), na kontrabas Roman „Syky“ Sýkora (v minulosti napr. Union Citygrass), na dobro Peter Szabados (ex CS Band, Grasshopers, Fragment, okrem iného držiteľ ceny festivalu na legendárnom festivale Dobrofest v Trnave), a na gitaru uvidíte hrať Braňa Martinku, známeho tiež z viacerých bluegrassových skupín na Slovensku aj v Čechách (ex BG Time, 29 Strings, Dřevěná Tráva).

Skupina WaterFlow vznikla na medzinárodnom bluegrassovom festivale v Holandsku (EWOB) v máji 2005. Stalo sa to náhodou, keď muzikantom zo slovenskej skupiny Flowline ochorela speváčka, takže na mieste oslovili dve holandské speváčky aby s nimi odspievali plánované vystúpenie. Narýchlo nacvičili zopár skladieb a veľmi spontánne odohrali vystúpenie na najväčšom bluegrassovom festivale v Európe. Vďaka ohlasu divákov a hudobnému porozumeniu sa rozhodli založiť spoločnú skupinu. Koncom roka 2005 natočili demonahrávku a v roku 2006 absolvovali viacero vystúpení na festivaloch na Slovensku (Bluegrass Fest, Dobrofest...) aj v Európe (v Holandsku, Belgicku, ..). Momentálne sa kapela pripravuje na nahrávanie debutového albumu a na letné koncerty na festivaloch v Európe a USA.

Na Slovensku máte jedinečnú možnosť, vidieť a zažiť WaterFlow už v decembri v Bratislave, konkrétne v sobotu 2.12. o 19h. na Hlavnom námestí vrámci kultúrneho programu na bratislavských vianočných trhoch, vo štvrtok 7.12. zahrajú spolu s ďalšími muzikantmi aj na jednom z hudobných večerov v Rančíku U Kanga v Petržalke a posledný krát v tomto roku kapelu uvidíte vrámci veľkého hudobného podujatia v PKO, s názvom COUNTRY NOC 2006, v sobotu 9.12. Tu vystúpi WaterFlow vrámci programu klubovej scény v malej sále PKO. Ak by ste náhodou kapelu v decembri zmeškali, môžete sa na ňu tešiť opäť v Bratislave, posledný májový víkend v rámci festivalu bluegrassu a akustickej hudby, BLUEGRASS FEST 2007.

Viac informácií o kapele nájdete na stránke www.waterflow.sk.