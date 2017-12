Na galavečeri vo Varšave vyhlásili európske filmové ceny za rok 2006

Varšava 3. decembra (TASR) - Nemecký film s názvom Das Leben der Anderen (Životy ostatných) získal ocenenie za najlepší európsky film roka 2006. Slávnostné odovzdávanie cien Európskej filmovej akadémie (EFA) sa uskutočnilo v sobotu večer v poľskej metropole Varšava.

Dej víťaznej snímky režiséra Floriana Henckela von Donnersmark z čias komunistického režimu sa odvíja okolo aktivít bývalej východonemeckej tajnej polície Stasi.

Film získal aj ďalšie dve ocenenia, a to odmenu za najlepší mužský herecký výkon pre Ulricha Müheho a cenu pre najlepšieho scenáristu, ktorú udelili autorovi scenára a režisérovi víťaznej snímky Henckelovi von Donnersmark.

Najväčšou režisérskou osobnosťou roku 2006 sa stal Španiel Pedro Almodóvar za komediálnu drámu Volver (Návrat). Jeho krajanka a hollywoodska hviezda Penelope Cruz si odniesla ocenenie za najlepší ženský herecký výkon za hlavnú úlohu v tom istom diele.

Skladateľom roku 2006 sa stal Alberto Iglesias, ktorý skomponoval hudbu k filmu Volver. O ocenenie za najlepšieho kameramana sa podelili José Luis Alcaine (kameraman Volvera) a Barry Ackroyd (kameraman filmu Kena Loacha The Wind That Shakes the Barley - Vietor v jačmeni).

Cenou za celoživotné dielo EFA poctila poľského rodáka, režiséra Romana Polanskeho, ktorý napríklad režíroval aj svetoznámy, Oskarom ocenený film Pianista. Výročné odovzdávanie cien EFA sa v sobotu uskutočnilo už po 19. krát.

