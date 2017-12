CD

nové CD na trhu

4. dec 2006 o 9:00 (rh)

Deftones: Saturday Night Wrist

Maverick Records 2006

Tri roky trvalo sacramentskému kvintetu, než dokázalo dať dokopy nový album. Po dlhých mesiacoch hádok a myšlienkach o konci existencie sa napokon piaty počin americkej kapely rodil na Malibu. Znovu ponúka experimentálny rock plný agresivity i sladkých okamihov. Kalifornčania sa do povedomia dostali pred desiatimi rokmi na vlne nu-metalu, no od tých čias sa z tohto prúdu snažia za každú cenu vymaniť. Ich záber je oveľa širší. Za prvé dva týždne predali v USA 100-tisíc kusov, no po úspechu albumu White Pony spred piatich rokov sa to všetkým zdá málo. V skladbe Mein si zaspieval i Serj Tankian zo známejších System of a down.

Týr: Ragnarok

Napalm Records 2006

Folk metal zo severu Európy je opäť v kurze. Prednedávnom prerazili fínski Korpiklaani, teraz sa na vrchol popularity u metalových fanúšikov šplhá Týr z Faerských ostrovov. Na rozdiel od fínskych konkurentov nestavili na rýchlosť, lež na emócie a lyriku. Aj na Ragnarok vychádza hudba Týr (Boh spravodlivosti) z ľudových melódií a texty z nordickej mytológie. „Je to po ovciach druhý najlepší vývozný artikel v krajine,“ napísal o kapele magazín Metal Observer. Kapela existuje už osem rokov, no zaujala až v lete 2003, keď sa jej predchádzajúca nahrávka Eric The Red stala naj­predávanejšou na Islande. Až vtedy si ich všimol rakúsky label Napalm Records a tak by Ragnarokovej ceste za úspechom nemalo stáť nič v ceste. Bombastická melodika a vikinské chóry kapely, ktorá spieva v rodnom jazyku, na potenciál určite majú.

Vader: Impressions In Blood

Regain Records 2006

Deathmetalové kapely vznikajú a zanikajú, no poľských dinosaurov Vader akoby sa to netýkalo. A sú čoraz lepší. Na sklonku sedemnásteho roku existencie vydali nový album plný brutálnych sól i podmanivých riffov. Vader je prvá kapela spoza železnej opony, ktorá podpísala zmluvu s labelom zo západnej Európy (v roku 1990 vydala v Nemecku demo Morbid Reich). Za ten čas prešli vrcholmi i pádmi, no v mantineloch deathmetalu zostávajú stále originálni. Aj na „Krvavých dojmoch“ prevažujú rýchle sklady so stopážou pod tri minúty, no nájdu sa i päťminútovky s orchestrálne ladenými intrami.